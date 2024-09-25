الأربعاء 25 سبتمبر 2024
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سياسة

وزير الشئون النيابية يبحث مع "الشوربجى" تعزيز الشراكة مع وسائل الإعلام

المستشار محمود فوزي،
المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية

استقبل المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، المهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية.

في بداية اللقاء، قدم المهندس عبد الصادق الشوربجي تهانيه للمستشار محمود فوزي على توليه المنصب الجديد، معربًا عن تمنياته له بدوام التوفيق والسداد في مهامه المقبلة خاصةً مع إسناد مهام التواصل السياسي للوزارة، والذي أسهم بفاعلية في ترسيخ مناخ الانفتاح السياسي، وفتح آفاقًا جديدة للحوار والمشاركة بين الحكومة ومختلف الجهات والكيانات في المجتمع، وكذلك بين الحكومة والمواطنين.

جهود الهيئة الوطنية للصحافة لمواجهة التحديات الشديدة

وخلال اللقاء، استعرض رئيس الهيئة الوطنية للصحافة جهود الهيئة لمواجهة التحديات الشديدة التي تواجه الصحافة وبخاصة الصحافة القومية، والإجراءات التي قامت بها للارتقاء بالمحتوى الصحفي بإنشاء وتحديث البوابات الإلكترونية وتكثيف البرامج التدريبية للصحفيين على فنون التحرير الصحفي، مؤكدًا فاعلية وأهمية المشروعات التي يجرى تنفيذها حاليًا لاستثمار أصول المؤسسات الصحفية القومية للوصول بها إلى نقطة التوازن الاقتصادي.

دور الصحافة القومية

 

ومن جهته، أعرب المستشار محمود فوزي عن خالص شكره وتقديره  لهذه الزيارة، مثمنًا الدور الهام الذي تلعبه الصحافة القومية في نقل الحقائق للرأي العام، وتسليط الضوء على القضايا التي تهم المواطن المصري، فضلًا عن مواجهة الشائعات التي يطلقها المتربصون بالدولة، بما يساهم في رفع مستوى الوعي والثقافة والمشاركة المجتمعية.

وشهد اللقاء بحث سبل التعاون بين الجانبين، حيث أكد الوزير حرص الوزارة الدائم على تعزيز الشراكة مع كافة وسائل الإعلام والمؤسسات الصحفية لتسهيل تدفق المعلومات وتحقيق رؤية وطنية شاملة تضمن تواصلًا فعالًا مع المواطنين.

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