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سياسة

تفاصيل لقاء وزير الشئون النيابية مع عدد من السفراء الجدد

لقاء وزير الشئون
لقاء وزير الشئون النيابية مع السفراء الجدد

شهد، اليوم الثلاثاء، المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، لقاء مع عدد من السفراء المنقولين حديثًا لرئاسة البعثات الدبلوماسية المصرية بالخارج، بمقر وزارة الخارجية بالعاصمة الإدارية.

بدأ الوزير اللقاء بتوجيه التحية للسفراء، معربًا عن سعادته بهذا اللقاء، وتقديره للدور الذي يلعبه السفراء في تعزيز العلاقات الدبلوماسية بين مصر والدول المختلفة متمنيا لهم التوفيق في تمثيل البلاد والحفاظ على المصالح المصرية في الخارج.

دور وزارة الشئون النيابية في تحقيق التواصل السياسي 

واستعرض المستشار محمود فوزي، مهام وزارة الشئون النيابية، فيما يخص الجانب النيابي والقانوني وجانب التواصل السياسي، مشيرًا إلى أن إضافة التواصل السياسي في حقيقتها رسالة سياسية تعكس رغبة الدولة في تحقيق انفتاح سياسي، إذ أنها رسالة واضحة بأن الحكومة أبوابها منفتحة للجميع، وترحب بالتواصل مع جميع الكيانات والجهات وليست السياسية فقط، لتقديم المقترحات والأفكار والرؤى، وكذلك الاستماع للنقد والشكاوى، والتعاون والتنسيق معها  لتحقيق التطوير المستمر المأمول.

وأشار إلى أن الوزارة حريصة على استثمار الوقت والجهد في الاستماع للشباب وتأهيلهم وتنمية الوعي السياسي والنيابي الملائم لهم.

وأوضح أن الحوار الوطني أداة وقناة تواصل استطاعت نقل صوت المواطن البسيط في القضايا المختلفة، ويعزز ذلك التنوع الواسع للمشاركين من حيث الأعمار والتخصصات والمناطق الجغرافية، فضلًا عن كونه منصة تفاعلية للوزراء مع الخبراء والقوى السياسية في مختلف المجالات. 

وأكد أن الحوار الوطني ليس لغرض سياسي فقط، بل امتد تأثيره ليشمل المجالات الاقتصادية والاجتماعية أيضًا، مسهمًا بشكل فعّال في تعزيز الوحدة المجتمعية وفتح قنوات تواصل مثمرة بين مختلف الأطياف الفكرية.

وأعرب وزير الشئون النيابية والقانونية، عن اعتزازه وتقديره للدعم الدائم الذي يتلقاه الحوار الوطني من القيادة السياسية وتشجيع رئيس الجمهورية واستجابته لتوصيات الحوار الوطني.

وتناول الوزير خلال اللقاء، دور وزارة الشئون النيابية والقانونية، التنسيقي بين الحوار الوطني والوزارات المختلفة لتنفيذ مخرجات المرحلة الأولى.

تناول ملف الحوار الوطني 

ولفت إلى أن المرحلة الأولى للحوار الوطني حددت 199 قضية للتحاور، تم الانتهاء من مناقشة قرابة ال 75٪؜ منها،  كانت أحدثها قضية الحبس الاحتياطي، وسيتم استكمال نقاش باقي القضايا خلال الفترة القادمة.

كما تطرق النقاش إلى الحديث عن جهود الدولة المصرية في ملف حقوق الإنسان، حيث أكد الوزير أن الدولة المصرية قطعت شوطًا كبيرًا خلال السنوات الماضية، عبر تنفيذ استراتيجيات تعكس إرادة وطنية صادقة، والتزامًا قويًا بتعهداتها الدولية، بهدف تحسين حياة المواطن المصري والارتقاء بحقوقه المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية دون التركيز على حقوق بعينها وإغفال الأخرى.

جهود الدولة في دعم ملف حقوق الإنسان 

وعلى صعيدٍ موازٍ؛ استعرض الوزير دور الوزارة في تقرير الـــــUPR، والاجتماعات التي تمت بالتنسيق مع وزارة الخارجية واللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، والتعاون مع المنظمات المعنية، للمساهمة في إعداد مسودة التقرير هذا العام من خلال الاجتماعات التشاورية الحكومية ومع الخبراء ومع المنظمات غير الحكومية، موضحًا أن مصر بصدد المُشاركة للمرة الرابعة في آلية الاستعراض الدوري الشامل المُزمع إقامتها شهر يناير المُقبل عام ٢٠٢٥ في جنيف لمناقشة التقرير الوطني الشامل.

وفي ختام اللقاء؛ أكد الوزير خلال حديثه ضرورة تكثيف الجهود الدبلوماسية في ظل المتغيرات الدولية الراهنة، والعمل على إبراز مكانة مصر الإقليمية والدولية.

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