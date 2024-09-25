الأربعاء 25 سبتمبر 2024
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رئيس جامعة بني سويف الأهلية: نستهدف تخريج أجيال قادرة على مواكبة احتياجات سوق العمل

رئيس جامعة بني سويف
رئيس جامعة بني سويف الأهلية يلتقي الطلاب

التقى الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف الأهلية، اليوم، عددا من الطلاب وأجابهم على العديد من الأسئلة المتعلقة بالدراسة، مؤكدًا أن الجامعة الأهلية تهدف إلى تخريج أجيال قادرة على مواكبة احتياجات سوق العمل والمشاركة في عملية التنمية المستدامة للوطن، لافتًا إلى أن دور الجامعة لا يقتصر على التعليم فقط، بل التعليم والتثقيف والتدريب، وبناء المجتمع بإعداد الطالب الجامعي إعدادًا متميزًا.

 

رئيس جامعة بني سويف الأهلية يلتقي الطلاب

 

رئيس الجامعة يجتمع بعمداء القطاعات ومديري البرامج

كما عقد رئيس جامعة بني سويف الأهلية، اجتماعا بعمداء القطاعات ومديري البرامج بالجامعة الأهلية، وذلك عقب صدور قرارات رئيس الجامعة بانتداب عمداء قطاعات والقيام بتسيير أعمال مديري برامج جدد، بحضور الدكتور أبو الحسن عبد الموجود نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، والدكتور ممتاز حجاب عميد قطاع الهندسة والعلوم الأساسية والتطبيقية، والدكتور أحمد الجندي عميد قطاع العلوم الصحية، والدكتورة رشا عادل عميد قطاع الآداب والفنون والعلوم الانسانية، والدكتور شعبان مبارز المستشار المالى ومحمد سليم أمين عام الجامعة.

 

واستهل رئيس الجامعة الاجتماع بتهنئة النائب الأكاديمي وعمداء القطاعات ومديري البرامج الجدد، موجها الشكر للسابقين على ما بذلوه من جهد كبير خلال فترة عملهم بالجامعة الأهلية، وخاصة مرحلة التأسيس، مؤكدا  أهمية استمرار التعاون بين الجامعة الأهلية والحكومية فى كافة المجالات وخاصة التدريب العملي، والمعامل العلمية والمكتبات.

 وناقش الاجتماع عدد من الموضوعات المتعلقة بالشؤون الإدارية والمالية، واللوائح والقوانين المنظمة للعمل، ونظم الدراسة والامتحانات.

 

الانتهاء من الاستعدادات لاستقبال العام الدراسي الجديد

وشد الدكتور منصور حسن، على أهمية التواصل المستمر بين عمداء القطاعات، والانتهاء من كافة الاستعدادات لاستقبال العام الدراسي الجديد، والتأكد من جاهزية المعامل والمدرجات والمكتبات لاستقبال الطلاب وإعلان الجداول الدراسية وتواجد وانتظام القيادات الجامعية وأعضاء هيئة التدريس، واستعدادات رعاية الشباب لتنفيذ حفلات استقبال الطلاب وتنفيذ الأنشطة الطلابية الثقافية والرياضية والأدبية والفنية.

 

ندب ممتاز حجاب عميدًا لقطاع الهندسة بجامعة بني سويف الأهلية

ندب رشا عادل عميدا لقطاع الآداب والفنون بجامعة بني سويف الأهلية

ندب "الجندي" عميدًا لقطاع العلوم الصحية بجامعة بني سويف الأهلية

أبو الحسن عبد الموجود نائبًا لرئيس جامعة بني سويف الأهلية للشئون الأكاديمية

 

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