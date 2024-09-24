الثلاثاء 24 سبتمبر 2024
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أبو الحسن عبد الموجود نائبًا لرئيس جامعة بني سويف الأهلية للشئون الأكاديمية

الدكتور منصور حسن
الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف الأهلية

أصدر الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف الأهلية، اليوم، قرارا بندب الدكتور أبو الحسن عبد الموجود  للقيام بتسيير أعمال نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية.

 ووجه رئيس الجامعة التهنئة للدكتور أبو الحسن عبد الموجود متمنيا له التوفيق والسداد وموجها الشكر للدكتورة سحر داوود النائب الأكاديمي السابق على مجهوداتها خلال الفترة السابقة.

 

يذكر أن الدكتور أبو الحسن عبد الموجود، حصل على بكالوريوس خدمة اجتماعية، بتقدير جيد جدًا 1989 من جامعة القاهرة، ثم الدكتوراه في الفلسفة من جامعة القاهرة، فرع الفيوم، بمرتبة الشرف الأولى 2001، ثم أستاذًا في مجالات الخدمة الإجتماعية، ثم عميد المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بقنا، ثم عميدا لكلية الخدمة الاجتماعية بجامعة بني سويف.

 

انطلاق محطة الكهرباء ببني سويف الأهلية

 

وفي سياق آخر، أجرى رئيس جامعة بني سويف الأهلية، اليوم، جولة تفقدية موسعة داخل الجامعة الأهلية لمتابعة سير العمل، وخطة إستقبال الطلاب للعام الدراسي الجديد، كما شهد انطلاق المحطة الرئيسية للتيار الكهربائي لتحسين مستوى الموزعات الكهربائية وفقًا للمعايير العالمية.

   

وأكد رئيس جامعة بني سويف الأهلية، أهمية إعداد حفل لاستقبال الطلاب الجدد والقدامى بكل كلية وتعريفهم بالأنشطة الطلابية المختلفة، مشددًا على توفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب ولأعضاء هيئة التدريس، وإنهاء كافة الاستعدادات الخاصة باستقبال العام الجامعي الجديد، والمتابعة المستمرة داخل الإدارات المختلفة. 

 

وأكد الدكتور منصور حسن، خلال الجولة، بتيسير كافة الإجراءات للطلاب، والالتزام بكافة التعليمات المنظمة، مشددا على  ضرورة الاهتمام بالأنشطة الطلابية على مستوى كافة البرامج، لما لها من أهمية كبرى في بناء شخصية الطلاب وصقل مهاراتهم البدنية والعلمية، فضلا عن تدريب الطلاب على العمل الجماعي وخدمة المجتمع.

 

والتقى رئيس جامعة بني سويف الأهلية، خلال جولته بعدد من الطلاب وأجابهم عن العديد من الأسئلة  المتعلقة بالدراسة، مؤكدًا أن الجامعة الأهلية تهدف إلى تخريج أجيال قادرة على مواكبة احتياجات سوق العمل والمشاركة في عملية التنمية المستدامة للوطن، لافتًا إلى أن دور الجامعة لا يقتصر على التعليم فقط، بل التعليم والتثقيف والتدريب.

 

رئيس جامعة بني سويف الأهلية يشهد انطلاق المحطة الرئيسية للتيار الكهربائي

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