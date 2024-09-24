ندب رشا عادل عميدا لقطاع الآداب والفنون بجامعة بني سويف الأهلية

أصدر الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف الأهلية، اليوم، قرارا بانتداب الدكتورة رشا عادل للقيام بتسيير أعمال عميد قطاع الآداب والفنون والعلوم الإنسانية.

ووجه رئيس الجامعة التهنئة للدكتورة رشا عادل متمنيا لها التوفيق والسداد وموجها الشكر للدكتورة سهير عبد الباسط العميد السابق على مجهوداتها خلال الفترة السابقة.

يذكر أن الدكتورة رشا عادل حصلت على ليسانس الآداب قسم الإعلام جامعة المنيا وعملت كمدرس مساعد ثم مدرس للإذاعة والتليفزيون بكلية الآداب قسم الإعلام جامعة كفر الشيخ من 2008 وحتى 2017 ثم انتقلت إلي إعلام بني سويف تولت منصب رئيس قسم الإذاعة والتليفزيون ثم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

الجندي عميدًا لقطاع العلوم ببني سويف الأهلية

وأصدر الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف الأهلية، اليوم، قرارا بانتداب الدكتور أحمد أسامة مصطفي الجندي للقيام بتسيير أعمال عميد قطاع العلوم الصحية، ووجه رئيس الجامعة التهنئة للدكتور أحمد أسامة متمنيا له التوفيق والسداد وموجها الشكر للدكتورة نرمين حسن العميد السابق لقطاع العلوم الصحية على مجهوداتها خلال الفترة السابقة.

يذكر أن الدكتور أحمد أسامة الجندي، كان باحثًا زائرًا بالجامعة النرويجية لعلوم الحياة، في الفترة من 2008/2009، وباحث زائر بجامعة جرونينجن بهولندا في الفترة من فبراير: أغسطس 2018م،

وعمل مديرًا لمركز تكنولوجيا المعلومات بكلية الصيدلة 2009-2011، ونائب مدير مكتب العلاقات الدولية بجامعة بني سويف 2010- 2012، وعضوا منتخبا بمجلس نقابة صيادلة بني سويف 2011- 2014، ومدير مكتب دعم الابتكار، وبراءات الاختراع، ومراكز التميز البحثي بجامعة بني سويف، من أكتوبر 2014 حتى يونيو 2016م،

كما شارك أيضًا في نشر أكثر من 20 ورقة بحثية ومحكم في مجالات دولية مختلفة، بالإضافة إلى عضويته في عدد من المشاريع البحثية، بتمويل من الجامعة وبتمويل من أكاديمية البحث العلمي، ثم عميدا لمعهد أبحاث وتطبيقات الليزر.

أبو الحسن نائبًا لرئيس الجامعة للشئون الأكاديمية

كما أصدر رئيس جامعة بني سويف الأهلية، اليوم، قرارا بانتداب الدكتور أبو الحسن عبد الموجود إبراهيم للقيام بتسيير أعمال نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية، ووجه رئيس الجامعة التهنئة للدكتور أبو الحسن عبد الموجود متمنيا له التوفيق والسداد وموجها الشكر للدكتورة سحر داوود النائب الأكاديمي السابق على مجهوداتها خلال الفترة السابقة.

يذكر أن الدكتور أبو الحسن، حصل على بكالوريوس خدمة اجتماعية، بتقدير جيد جدًا 1989 من جامعة القاهرة، ثم الدكتوراه في الفلسفة من جامعة القاهرة، فرع الفيوم، بمرتبة الشرف الأولى 2001، ثم أستاذًا في مجالات الخدمة الإجتماعية، ثم عميد المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بقنا، ثم عميدا لكلية الخدمة الإجتماعية بجامعة بني سويف.