ندب "الجندي" عميدًا لقطاع العلوم الصحية بجامعة بني سويف الأهلية

أصدر الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف الأهلية، اليوم، قرارا بانتداب الدكتور أحمد أسامة مصطفى الجندي، للقيام بتسيير أعمال عميد قطاع العلوم الصحية، ووجه رئيس الجامعة التهنئة للدكتور أحمد أسامة متمنيا له التوفيق والسداد وموجها الشكر للدكتورة نرمين حسن العميد السابق لقطاع العلوم الصحية على مجهوداتها خلال الفترة السابقة.

الجندي عميدًا لقطاع العلوم الصحية ببني سويف الأهلية

يذكر أن الدكتور أحمد أسامة الجندي، كان باحثًا زائرًا بالجامعة النرويجية لعلوم الحياة، في الفترة من 2008/2009، وباحث زائر بجامعة جرونينجن بهولندا في الفترة من فبراير: أغسطس 2018م.

وعمل مديرًا لمركز تكنولوجيا المعلومات بكلية الصيدلة 2009-2011، ونائب مدير مكتب العلاقات الدولية بجامعة بني سويف 2010- 2012، وعضو منتخب بمجلس نقابة صيادلة بني سويف 2011- 2014، ومدير مكتب دعم الابتكار، وبراءات الاختراع، ومراكز التميز البحثي بجامعة بني سويف، من أكتوبر 2014 حتى يونيو 2016م،

كما شارك أيضًا في نشر أكثر من 20 ورقة بحثية ومحكم في مجالات دولية مختلفة، بالإضافة إلى عضويته في عدد من المشاريع البحثية، بتمويل من الجامعة وبتمويل من أكاديمية البحث العلمي، ثم عميدا لمعهد أبحاث وتطبيقات الليزر.

ندب أبو الحسن نائبًا لرئيس الجامعة للشئون الأكاديمية

كما أصدر رئيس جامعة بني سويف الأهلية، اليوم، قرارا بانتداب الدكتور أبو الحسن عبد الموجود إبراهيم للقيام بتسيير أعمال نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية، ووجه رئيس الجامعة التهنئة للدكتور أبو الحسن عبد الموجود متمنيا له التوفيق والسداد وموجها الشكر للدكتورة سحر داوود النائب الأكاديمي السابق على مجهوداتها خلال الفترة السابقة.

يذكر أن الدكتور أبو الحسن، حصل على بكالوريوس خدمة اجتماعية، بتقدير جيد جدًا 1989 من جامعة القاهرة، ثم الدكتوراه في الفلسفة من جامعة القاهرة، فرع الفيوم، بمرتبة الشرف الأولى 2001، ثم أستاذًا في مجالات الخدمة الإجتماعية، ثم عميد المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بقنا، ثم عميدا لكلية الخدمة الإجتماعية بجامعة بني سويف.

انطلاق محطة الكهرباء ببني سويف الاهلية

وفي سياق آخر، شهد رئيس جامعة بني سويف الأهلية، اليوم، انطلاق المحطة الرئيسية للتيار الكهربائي لتحسين مستوى الموزعات الكهربائية وفقًا للمعايير العالمية.