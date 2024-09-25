القافلة الطبية تستأنف عملها اليوم للكشف والعلاج مجانا على أهالي أكتوبر

تستأنف القافلة الطبية الشاملة لخدمة أهالي منطقة 800 فدان بمدينة 6 أكتوبر عملها، اليوم الأربعاء، بعد بدئها أمس الثلاثاء لخدمة أهالي أكتوبر، وستقدم القافلة خدمات طبية مجانية في مختلف التخصصات، بما في ذلك الباطنة، الأطفال، الجلدية، المسالك البولية، العظام، الأسنان، النساء والتوليد، تنظيم الأسرة، والأشعة.

تجربة ناجحة للقوافل الطبية في قرية ناهيا

وجاء هذا القرار بعد نجاح كبير للقافلة الطبية التي وجهتها المديرية مؤخرًا إلى قرية ناهيا بكرداسة، حيث تمكنت من تقديم الخدمات العلاجية لأكثر من 3560 مواطنًا، وأكد المحافظ على أهمية هذه القوافل في توسيع نطاق الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، خاصة في المناطق النائية.

صرف أدوية مجانية وتحويل الحالات الحرجة من خلال القافلة الطبية

وأوضحت الدكتورة أمل رشدي مدير مديرية الشئون الصحية أنه سيتم صرف الأدوية اللازمة لجميع الحالات مجانًا، كما سيتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى رعاية متخصصة إلى المستشفيات على نفقة الدولة.

وبالإضافة إلى الخدمات العلاجية، ستقوم فرق التوعية الصحية بالمديرية بتنظيم ندوات تعريفية حول مبادرة "بداية" وأهمية الفحص الدوري، وأعراض الجفاف والتغذية السليمة، وذلك بهدف رفع الوعي الصحي لدى المواطنين.

وأكد محافظ الجيزة على استمرار جهود المديرية في تنظيم مثل هذه القوافل الطبية، بهدف الوصول إلى جميع المواطنين وتوفير الرعاية الصحية اللازمة لهم.