الأربعاء 25 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

لإجراء صيانة، فصل التيار الكهربائي عن هذه المناطق في الدقهلية

فصل الكهرباء، فيتو
فصل الكهرباء، فيتو

كشفت شركة كهرباء شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء بمحافظة الدقهلية، أنه بدءًا من يوم الجمعة القادم 27 سبتمبر، سيتم قطع التيار الكهربائي عن بعض المناطق، في توقيتات محددة.

مواعيد انقطاع الكهرباء 

وأوضحت كهرباء الدقهلية أنه سيتم قطع الكهرباء من الساعة 6 صباحا وحتى الساعة 9 صباحا، حيث سيجري فصل التيار الكهربي عن بعض المناطق بمدينة المنصورة، وذلك لإجراء أعمال الصيانة اللازمة على لوحة المختلط لتوزيع الكهرباء.

 

المنشآت والمناطق المتأثرة بفصل وانقطاع الكهرباء

أوضح تقرير شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء أن المنشآت والمناطق المتأثرة بفصل وانقطاع الكهرباء تشمل: مبنى محافظة الدقهلية وشارع المديرية وشارع المختلط ومنطقة توريل ومحطة الصرف الصحي بتوريل وشارع الاتوبيس القديم ومحطة مياه (مأخذ النيل الجديد والقديم) وميت حدر وسنترال شرق المنصورة وشارع بنك مصر وميدان المحطة والسكة القديمة.. 

 

وقد تم التنسيق من خلال رئاسة حي شرق المنصورة مع مسئولى قطاع الكهرباء لإتمام أعمال الصيانة المذكورة خلال المدة الزمنية المقررة من يوم الجمعة القادم على أكمل وجه وذلك وفقا للأصول الفنية والهندسية المتبعة، لسرعة عودة التيار الكهربي في الموعد المقرر لانتهاء أعمال الصيانة المشار إليها وذلك لتلبية احتياجات المواطنين.


وفي هذا الصدد، أهابت محافظة الدقهلية بالمواطنين قاطني المناطق المتأثرة بفصل وانقطاع الكهرباء وكافة المصالح والهيئات والشركات ومديريات وقطاعات الخدمات والمستشفيات والمخابز الواقعة بنطاق المناطق المشار إليها ضرورة العمل لاتخاذ التدابير اللازمة خلال فترة الانقطاع المعلن عنها.

ندوة عن أهمية برامج الوعي الاثري والسياحي بإدارة كهرباء شرق الفيوم

محافظ الجيزة يوجه بدعم مستشفى أبوالنمرس العام بمحول كهرباء

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

أعمال الصيانة التيار الكهربي الصرف الصحي المستشفيات انقطاع للكهرباء شركة كهرباء مدينة المنصورة موعد انقطاع الكهرباء شركة كهرباء شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء محافظة الدقهلية

مواد متعلقة

سعر زجاجة الزيت، أسعار الزيت اليوم الأربعاء 25- 09- 2024 في الأسواق

درجات الحرارة اليوم الأربعاء 25-9-2024 فى مصر

منها مصروفات الجنازة والولادة، المساعدات الاستثنائية بقانون الضمان الاجتماعي

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 25-9- 2024 في القاهرة والمحافظات

الأكثر قراءة

رئيس الوزراء يزور مدرسة السلام الرسمية المتميزة لغات بإدارة السلام التعليمية

سياسي فلسطيني يكشف أخطر ورقة ضغط على نتنياهو لإنهاء الحرب في لبنان وغزة

نجوى فؤاد: لم أتلق أي عرض لأي عمل منذ فترة طويلة..و"الرقص فن غصب عن تامر أمين"

وزير الداخلية يوافق على رد الجنسية المصرية لـ 36 شخصًا

فريق بحث لضبط المتهم بالتحرش بفتاة في الدقي

حزب الله يستهدف مقر قيادة الموساد الإسرائيلي بصاروخ باليستي

خبير اقتصادي يكشف تأثير تحريك أسعار الصرف على القطاع المصرفي في وقت الأزمات

ضد مجهول، نيازي مصطفى وميمي شكيب وعمر خورشيد، أبرز ضحايا جرائم القتل الغامضة في الوسط الفني.. وخبراء يوضحون أسباب حفظ التحقيق

منوعات

المزيد

اكتشاف نوع جديد من أسماك القرش الشبح، فما القصة؟

التنفيذ في ديسمبر، أمريكا تعفي القطريين من التأشيرة.. والدوحة تعلق

تونس تقرر حبس 30 شابا من دول جنوب الصحراء بتهمة الاتجار بالبشر

قرار جديد من الكويت بشأن منح وسحب الجنسية

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيلو العدس، أسعار العدس اليوم الأربعاء 25-9-2024 في الأسواق

سعر زجاجة الزيت، أسعار الزيت اليوم الأربعاء 25- 09- 2024 في الأسواق

تعرف على أسعار النحاس اليوم الثلاثاء 24 سبتمبر 2024 بالسوق المحلية

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

غزة وأوكرانيا والسودان أبرزها.. ملفات الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 25-9- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 25-9- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 25-9- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية