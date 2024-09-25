لإجراء صيانة، فصل التيار الكهربائي عن هذه المناطق في الدقهلية

كشفت شركة كهرباء شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء بمحافظة الدقهلية، أنه بدءًا من يوم الجمعة القادم 27 سبتمبر، سيتم قطع التيار الكهربائي عن بعض المناطق، في توقيتات محددة.

مواعيد انقطاع الكهرباء

وأوضحت كهرباء الدقهلية أنه سيتم قطع الكهرباء من الساعة 6 صباحا وحتى الساعة 9 صباحا، حيث سيجري فصل التيار الكهربي عن بعض المناطق بمدينة المنصورة، وذلك لإجراء أعمال الصيانة اللازمة على لوحة المختلط لتوزيع الكهرباء.

المنشآت والمناطق المتأثرة بفصل وانقطاع الكهرباء

أوضح تقرير شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء أن المنشآت والمناطق المتأثرة بفصل وانقطاع الكهرباء تشمل: مبنى محافظة الدقهلية وشارع المديرية وشارع المختلط ومنطقة توريل ومحطة الصرف الصحي بتوريل وشارع الاتوبيس القديم ومحطة مياه (مأخذ النيل الجديد والقديم) وميت حدر وسنترال شرق المنصورة وشارع بنك مصر وميدان المحطة والسكة القديمة..

وقد تم التنسيق من خلال رئاسة حي شرق المنصورة مع مسئولى قطاع الكهرباء لإتمام أعمال الصيانة المذكورة خلال المدة الزمنية المقررة من يوم الجمعة القادم على أكمل وجه وذلك وفقا للأصول الفنية والهندسية المتبعة، لسرعة عودة التيار الكهربي في الموعد المقرر لانتهاء أعمال الصيانة المشار إليها وذلك لتلبية احتياجات المواطنين.



وفي هذا الصدد، أهابت محافظة الدقهلية بالمواطنين قاطني المناطق المتأثرة بفصل وانقطاع الكهرباء وكافة المصالح والهيئات والشركات ومديريات وقطاعات الخدمات والمستشفيات والمخابز الواقعة بنطاق المناطق المشار إليها ضرورة العمل لاتخاذ التدابير اللازمة خلال فترة الانقطاع المعلن عنها.