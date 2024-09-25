الأربعاء 25 سبتمبر 2024
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محافظات

محافظ الدقهلية: عودة الطلاب للمدارس السبيل لتطوير العملية التعليمية

جولة محافظ الدقهلية،
جولة محافظ الدقهلية، فيتو

قال اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية إن عودة الطلاب الي المدارس هو السبيل الوحيد لتطوير العملية التعليمية.

 

جاء ذلك خلال جولة محافظ الدقهلية المفاجئة على عدد من المدارس بمدينة المنصورة للتأكد من سير العملية التعليمية وانتظام حضور الطلاب حيث قام اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية اليوم  بجولة مفاجئة علي عدد من المدارس بمدينة المنصورة للتأكد من سير العملية التعليمية وانتظام حضور الطلاب، حيث تفقد مدرسة طه حسين الثانوية بنين بسندوب، ومدرسة ابن لقمان الإعدادية بشارع الجمهورية.


جاء ذلك بحضور الدكتور إيهاب منصور معاون المحافظ، ومحمد صلاح مدير إدارة المتابعة بالمحافظة، والدكتور أحمد يحيي مدير إدارة غرب المنصوره التعليميه.
 

وأكد " المحافظ " علي أن عودة الطلاب الي المدارس هو السبيل الوحيد لتطوير العملية التعليمية والقضاء علي السناتر التعليميه لأن حضور الطلاب الي المدرسه يذرع في وجودانهم أهمية التعليم وعلماء مصر تخرجوا من المدارس الحكوميه.

ضرورة التزام الطلاب بالحضور وارتداء الزي المدرسي الموحد

 


وشدد  " مرزوق " علي ضرورة التزام الطلاب بالحضور وارتداء الزي المدرسي الموحد والشكل الجمالي للطلاب، موجهًا لمدير المدارس بعدم السماح بدخول الطلاب الغير ملتزمين بالزي المدرسي وقص الشعر.

 

توعية الطلاب بتاريخ محافظتهم ومعالمها الأثرية واعلامها
ووجه " المحافظ " بضرورة توعية الطلاب بتاريخ محافظتهم ومعالمها الأثرية واعلامها وعلمائها، منها دار ابن لقمان وتاريخ معركة المنصوره التي انتصر فيها شعب المنصوره علي الحملة الفرنسية بالإضافة إلي أعلام الدقهليه مثل الشيخ الشعراوي وام كلثوم وفاروق الباز ليكونوا قدوة لهم.

 

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