« 7 ضربات قاضية بمواجهات الاهلي والزمالك»..ابرزها ايمن شوقي في نهائي كاس مصر 92 وافشة بدوري ابطال افريقيا وايمن منصور بالسوبر الافريقي (فيديو)

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة يشكل عام ومحبي الاهلي والزمالك بشكل خاص الي ملعب المملكة أرينا الذي يستضيف مباراة الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي والتي تنطلق يوم الجمعة المقبل.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي

ويلتقي فريقا الأهلى والزمالك فى التاسعة مساء بعد غد الجمعة المقبل بتوقيت القاهرة، على ملعب المملكة آرينا بالمملكة العربية السعودية، على لقب كأس السوبر الإفريقى.

ويخشي فريق الزمالك من القاضية التي اصبحت لعنة تطارده خلال مواجهات القمة امام الاهلي بالنهائيات القارية بافريقيا



ولا تنسي الجماهير 7 ضربات قاضية في نهائيات الأهلي والزمالك اغلبها لصالح الاهلي بمرمي الابيض في مبريات حاسمة

الضربة القاضية الاولي قذيفة زكريا ناصف في الثمانينيات"اهلي"

شهد يوم الجمعه 7 يناير 1983 فوز الاهلي علي الزمالك بهدف نظيف علي ستاد القاهره في ختام الاسبوع الحادي عشر والدور الاول للدوري

الهدف أحرزه زكريا ناصف من قذيفة في الدقيقه 90 من عمر المباراه سكنت شباك عادل المأمور.



الضربة القاضية الثانية طاهر ابو زيد والقناص"اهلي

في الدقائق الأخيرة من مباراة نهائي كأس مصر عام 1992 بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك تمكن أيمن شوقي مهاجم الاهلي السابق، في قيادة الفريق للفوز على الزمالك بهدف في وقت قاتل في مرمي حسين السيد بعد متابعة لتسديدة طاهرأبوزيد ليفوز الفريق الأحمر بهدفين مقابل هدف ويتوج ببطولة كأس مصر.

أبو زيد انطلق وتعرض لعرقلة من عفت نصار مع حلول الدقيقة 90 ليحتسب الحكم ضربة حرة مباشرة، وسدد طاهر بقوة وسقطت الكرة من يد الحارس حسين السيد، وانقض أيمن شوقي باقتدار وأسكن الكرة في الشباك ليحصد الأهلي اللقب.

الضربة القاضية الثالثة قاضية ايمن منصور “زمالك”

فاز الزمالك بهدف دون رد على الأهلي في نهائي كأس السوبر الأفريقي موسم 1994 وهو السوبر الإفريقي المصري الأول والذي جمع بين الأهلي والزمالك في جوهانسبرج وسجله أيمن منصور حيث عُرف بـ"القذيفة"في شباك الأهلي وحارسه أحمد شوبير بالدقيقة 86 من عُمر المباراة ليحرز الفارس الأبيض اللقب على حساب غريمه التقليدي.

الضربة القاضية الرابعة فيلكس وحسين عبد اللطيف"اهلي"



في يونيو موسم 1996 انتهى الشوط الأول سلبيًا بين كتيبتي الألماني راينر هولمان في الأهلي وأحمد رفعت في الزمالك ثم في منتصف الشوط الثاني كانت المراوغة الشهيرة من فيليكس لحسين عبد اللطيف من على الجهة اليسرى ودخوله لداخل منطقة الجزاء والتسديد في الزاوية البعيدة لنادر السيد معلنًا هدفًا هز جنبات استاد القاهرة الدولي.

وكان هدف فيليكس الأكثر إثارة في لقاء الجولة قبل الأخيرة وبعد تعادل سلبي في الدور الأول وفارق نقطي وصل إلى الرقم 6 قبل أن يصل الأهلي لنفس نقاط الزمالك قبل جولتين من النهاية.

ولم تكتمل القمة لانسحاب الزمالك قبل نهاية المباراة بخمس دقائق اعتراضا على احتساب الحكم قدري عبد العظيم للهدف الثاني بحجة تسلل حسام حسن.

وسجل حسام حسن الهدف الثاني وانسحب فريق الزمالك من المباراة وخسر الزمالك من القناة في الجولة الأخيرة ليتوج الأهلي بطلا قبل مواجهة الإسماعيلي في المساء.

الضربة القاضية الخامسة “قاضية افشة”

- توج الأهلي بلقب نهائي دوري أبطال أفريقيا على حساب الزمالك، بثنائية مقابل هدف في 2020 بـ«قاضية أفشة».

القاضية الخامسة هي التي تنتشر أكثر بين جماهير القطبين، حيث إنها كانت في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2020 “نهائي القرن” وحينها ظلت المباراة متعادلة حتى دقائقها الأخيرة، إلى أن جاء نجم الأحمر محمد مجدي أفشة ويطلق رصاصة قاتلة في شباك محمد أبو جبل بالدقيقة 85:45 ليحرز الأهلي لقبه التاسع ويحرم الزمالك من لقبه السادس الغائب منذ 2002.

القاضية السادسة امام عاشور وافشة

إمام عاشور كان بطل القاضية السادسة وكانت في المملكة العربية السعودية في مارس من هذا العام، حيث لقاء الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر ولأول مرة يلعب إمام عاشور أمام فريقه السابق.

المباراة ظلت تعادلا سلبيا إلى أن سجل إمام عاشور الهدف القاتل في الدقيقة 84 وبعدها سجل أفشة هدف اللقب في الدقيقة 90؛ ليحسم الأهلي اللقب على حساب غريمه التقليدي بقاضية إمام عاشور.





القاضية السابعة “زمالك”

كان التعادل بهدف لكل فريق يسيطر علي مواجهة الاهلي والزمالك في المباراة التي اقيمت بينهما على استاد القاهرة الدولى ضمن مؤجلات الجولة العاشرة من الدوري الممتاز في ابريل 2024 حيث تقدم الزمالك عن طريق التونسي سيف الدين الجزيري في الدقيقة 44، قبل أن يدرك أحمد عبد القادر التعادل للأهلي في الدقيقة 73.

ونجح سيف الجزيرى لاعب الزمالك في تسجيل الهدف الثانى لفريقه وهدف الفوز في شباك الأهلى فى الدقيقة 86 من عمر المباراة

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القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي

تنقل بي إن سبورت المفتوحة مباراة السوبر الأفريقى بين الأهلى والزمالك بتعليق المعلق الرياضي الشهير عصام الشوالي.

بينما ستنقل إم بي سي مصر المباراة بتعليق الثنائي مدحت شلبي والإماراتي فارس عوض.

كما ستنقل المباراة قناة أبوظبي الرياضية المفتوحة.

حكام مباراة الأهلي والزمالك



أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، أمس الثلاثاء، عن طاقم حكام مباراة الأهلي والزمالك، في كأس السوبر الإفريقي لكرة القدم.

وأوضح الكاف في بيان أمس الثلاثاء، تعيين طاقم حكام ليبي بقيادة معتز إبراهيم الشلماني، يعاونه مواطنه عطية محمد "مساعد أول" والتونسي خليل الحساني "مساعد ثان".

وأوضح أن الحكم الرابع في هذه المباراة سيكون الصومالي عمر عبد القادر أرتان.

ويشارك الأهلي في مباراة السوبر الأفريقي، بصفته حامل لقب دوري أبطال أفريقيا، في نسخته الماضية، على حساب الترجي التونسي، بنتيجة (1-0) فى لقاء الإياب، بينما موقعة الذهاب كانت انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف.

بينما يتواجد الزمالك في اللقاء بعد تمكنه من التتويج بلقب كأس الكونفدرالية، على حساب نهضة بركان المغربي.