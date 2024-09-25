الأربعاء 25 سبتمبر 2024
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خارج الحدود

إسرائيل تزعم استهداف محمد عمرو مسؤول جبل لبنان والشمال فى حزب الله

محمد عمرو مسؤول جبل
محمد عمرو مسؤول جبل لبنان والشمال، فيتو

زعمت وسائل إعلام إسرائيلية باستهداف مسئول كبير في حزب الله اللبناني.

 استهداف محمد عمرو مسؤول جبل لبنان والشمال

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن هناك أنباء عن استهداف محمد عمرو مسؤول جبل لبنان والشمال في حزب الله في الغارة على كسروان.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه منذ صباح اليوم قصفت طائرات مقاتلة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي أكثر من 100 هدف لحزب الله في لبنان.

وأضافت أن عشرات الطائرات المقاتلة شاركت في الهجمات.

الطيران الإسرائيلي يغير قرب مقام النبي ساري

ووفقا لوسائل إعلام لبنانية، أغار الطيران الحربي الإسرائيلي على الشارع العام للساحل البحري قرب مقام النبي ساري.

كما شن طيران الإحتلال غارة استهدفت بلدة ديرقانون رأس العين في قضاء صور، ومنزلًا في بلدة طيرفلسيه قضاء صور.

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حزب الله اللبناني لبنان حزب الله لسلاح الجو الإسرائيلي محمد عمرو مسؤول جبل لبنان والشمال

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