الإثنين 23 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

ضمن مبادرة بداية جديدة، جامعة بنها تنظم قوافل توعوية بقرية كفر الأربعين

بداية جامعة بنها،
بداية جامعة بنها، فيتو

 نظمت جامعة بنها قوافل توعوية وتثقيفية بقرية كفر الأربعين في إطار مبادرة الرئاسية  للتنمية البشرية “بداية جديدة لبناء الإنسان”.

توفير 260 فرصة عمل بمحافظة القليوبية

محافظ القليوبية يصرف مكافأة مالية لأقدم عاملة نظافة في مدرسة ببنها

مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان

 جاء ذلك برعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، والدكتور السيد فودة نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي  إطلاق الجامعة للكثير من الفعاليات والأنشطة المختلفة في إطار مبادرة " بداية جديدة لبناء الإنسان وذلك انطلاقًا من حرص جامعة بنها على المشاركة الفعالة فى المبادرات الرئاسية التى يتبناها ويدعمها الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، مشيرًا إلى أن مبادرة بداية تأتي في إطار اهتمام الدولة بالتنمية البشرية الشاملة، وتحقيق رؤية مصر 2030.
نظمت كلية الآداب بإشراف الدكتور أمجد حجازي عميد كلية الآداب، والدكتورة شيرين الشوري وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبالتنسيق مع  رانيا معتز أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ندوة عن " صحة المرأة وتأثيرها علي الأسرة والمجتمع " وحاضرت فيها كلا من الدكتورة مروة محمد عبد الدايم المدرس بقسم الاجتماع، والدكتورة دعاء مجدي المدرس المساعد بقسم اللغة الإنجليزية، وتناولت الندوة الاهتمام بصحة المرأة ودعمها نفسيا بإعتبارها عمود المجتمع وأساس التنشئة الاجتماعية وبناء الأسرة.


ونظمت كلية العلوم بإشراف الدكتور محمد هيكل عميد كلية العلوم، والدكتورة نهاد البرقي وكيل كلية العلوم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ندوة عن " الثلوث وكيفية معالجته"، وتناولت الندوة أنواع الملوثات التي تؤثر على البيئة وأضرار الملوثات الصناعية على مياه الشرب وطرق معالجة مياه الصرف الصحي.
وتناولت الندوة تعدد وتنوع أشكال وصور تلوث المياه حسب درجتھا ومصدرھا أو سببھا، واستهدفت أيضا الندوة دراسة أشكال التلوث الناتج عن النشاط البشري وكيفية التقليل من خطورته ما أمكن.

 جاء ذلك بمشاركة عدد من أعضاء التدريس بالكلية هم صباح ابو المعاطي بقسم النبات والميكروبيولوجي، نهله معمر بقسم النبات والميكروبيولوجي، دينا طلعت الدسوقي بقسم النبات والميكروبيولوجي، خلود خيرى بقسم الكيمياء، فهمى عادل فاروق بقسم الكيمياء، معتز برهان بقسم الكيمياء.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الدكتور محمد ايمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمد أيمن عاشور الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها الدكتور ناصر الجيزاوي رؤية مصر 2030

مواد متعلقة

توفير 260 فرصة عمل بمحافظة القليوبية

انتظام الدراسة بـ 22 معهدا أزهريا ذات الفترتين في القليوبية (صور)

محافظ القليوبية يكرم عددا من الأسر الفلسطينية المتضررة من أحداث العدوان بغزة

صحة القليوبية: إضافة 34 سرير عناية مركزة بمستشفيات حميات بنها والقناطر

الأكثر قراءة

بعد الانهيار المفاجئ تحت «السرج»، خبير: الكهوف الجيرية تهدد سد النهضة

ارتفاع جديد في سعر الدولار بالبنك المركزى (آخر تحديث)

كيفية الوقاية من بكتيريا الإيكولاي بعد إصابات أهالي أسوان

السبب الحقيقي وراء إصابات أهالي أسوان، أهم المعلومات عن بكتيريا الايكولاي

ارتفاع مفاجئ في سعر الدولار بالبنوك المصرية في منتصف تعاملات اليوم

بكتيريا الإيكولاي، وزير الصحة يكشف سر المرض الغامض في أسوان (فيديو)

أسعار الأسماك اليوم، المكرونة يتراجع 25 جنيهًا في سوق العبور

وزير الصحة: انتهاء الإصابات بالنزلات المعوية بين أهالي أسوان خلال أسبوع من الآن

منوعات

المزيد

وجبة عشاء تتسبب في تسمم عشرات الطلاب بالمغرب

مركبة روسية تنفصل عن المحطة الفضائية وتعود ببعض روادها إلى الأرض

بعيدا عن حبوب الكاكاو، نجاح تجربة تصنيع الشوكولاتة من مواد جديدة

نمر الجاكورا يواجه خطر الانقراض بسبب حرائق الغابات في البرازيل

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الأسماك اليوم، المكرونة يتراجع 25 جنيهًا في سوق العبور

أسعار الفاكهة اليوم، ارتفاع الجوافة والبرتقال في سوق العبور

31.8 ألف دولار سعر طن القصدير اليوم الاثنين بالبورصات العالمية

أسعار السكر بالسوق المحلي اليوم الإثنين 23 سبتمبر 2024

المزيد

انفوجراف

لبس يونيفورم زى الطلبة.. مدير مدرسة بالجيزة يشارك الطلاب فرحتهم ببداية العام الدراسي (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما قصة الذين استأذنوا الرسول في عدم الخروج للجهاد؟ الشعراوي يجيب (فيديو)

هل كل ما يصيب الإنسان مكتوب في اللوح المحفوظ؟ محمد سيد طنطاوي يجيب

تفسير حلم الطلاق في المنام وعلاقته بالفرج واليسر وتحسن الأحوال

المزيد
الجريدة الرسمية