الخميس 19 سبتمبر 2024
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خارج الحدود

القسام تنصب كمينا مركبا لآليات عسكرية إسرائيلية في رفح

القسام، فيتو
القسام، فيتو

قالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم، أوقعنا رتلا من الآليات العسكرية الإسرائيلية، في كمين مركب غرب المستشفى الكويتي بمدينة رفح.

القسام تنصب كمينا لجنود إسرائيليين غرب رفح

وتابعت كتائب القسام، فى توضيحات عملية الكمين المركب غرب رفح قائلة: “فجرنا ناقلة جند صهيونية بعبوتي شواظ، واستهدفنا ناقلتين أخريين بقذيفتي الياسين 105 وتاندوم” 

انسحاب إسرائيل من محور فيلادلفيا

وكان بدر عبد العاطي وزير الخارجية، موقف مصر الرافض لأي شكل من أشكال التهجير للفلسطينيين أو تصفية القضية الفلسطينية.

وشدد عبد العاطي، على  ضرورة انسحاب إسرائيل من الجانب الفلسطيني من معبر رفح، ومن محور فيلادلفيا بما يسمح باستئناف تدفق المساعدات الإنسانية
 

وزير الخارجية يتلقى اتصالًا هاتفيًا من نائب البرلمان الأوروبي

وزير الخارجية لـ نظيره الأمريكي: نؤكد أهمية التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم حول السد الإثيوبي

 

تجنب اتساع نطاق الصراع بالمنطقة

كما أكد وزير الخارجية بدر عبد العاطي على ضرورة العمل على تجنب اتساع نطاق الصراع في المنطقة نتيجة استمرار الممارسات والسياسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.

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وزير الخارجية إسرائيل محور فيلادلفيا معبر رفح تهجير الفلسطينيين كتائب القسام

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