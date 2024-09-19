القسام تنصب كمينا مركبا لآليات عسكرية إسرائيلية في رفح

قالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم، أوقعنا رتلا من الآليات العسكرية الإسرائيلية، في كمين مركب غرب المستشفى الكويتي بمدينة رفح.

القسام تنصب كمينا لجنود إسرائيليين غرب رفح

وتابعت كتائب القسام، فى توضيحات عملية الكمين المركب غرب رفح قائلة: “فجرنا ناقلة جند صهيونية بعبوتي شواظ، واستهدفنا ناقلتين أخريين بقذيفتي الياسين 105 وتاندوم”

انسحاب إسرائيل من محور فيلادلفيا

وكان بدر عبد العاطي وزير الخارجية، موقف مصر الرافض لأي شكل من أشكال التهجير للفلسطينيين أو تصفية القضية الفلسطينية.

وشدد عبد العاطي، على ضرورة انسحاب إسرائيل من الجانب الفلسطيني من معبر رفح، ومن محور فيلادلفيا بما يسمح باستئناف تدفق المساعدات الإنسانية



تجنب اتساع نطاق الصراع بالمنطقة

كما أكد وزير الخارجية بدر عبد العاطي على ضرورة العمل على تجنب اتساع نطاق الصراع في المنطقة نتيجة استمرار الممارسات والسياسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.