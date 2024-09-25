نجاح جراحة عاجلة لمريض يعاني من كسور بالوجه بـ"الشيخ زايد التخصصي"

كشف الدكتور صلاح عمر جوده مدير عام مستشفي الشيخ زايد التخصصي التابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة بأن طوارئ المستشفي استقبلت حالة مريض يعاني من كسور متعددة بالوجه والفكين أثر حادث سير حيث تم استقبال وتحضير الحالة من قبل فريق أطباء جراحة الوجه والفكين برئاسة الدكتورة غادة المرشدي- استشاري ورئيس قسم جراحة الوجه والفكين

وأكد في تصريحات صحفية انه بعد إجراء الفحوصات الطبية والاشعة اللازمة تم تشكيل الفريق الجراحي برئاسة الدكتورة غادة المرشدي رئيس قسم جراحة الوجه والفكين بالمستشفى والفريق المعاون من الدكتور عمر لطيف والدكتور أوس احمد - اخصائي جراحة الوجه والفكين.

إجراء جراحة دقيقة لرد وتثبيت الكسور المتعددة بالوجه

وقالت د. غادة المرشدي بأنه قد تم إجراء جراحة دقيقة لرد وتثبيت الكسور المتعددة بالوجه وقاع العين والوجنتين اليمني واليسري والفك السفلي وإعادة الإطباق

وأضافت انه قد تم عمل الجراحة بالكامل من داخل الفم دون جرح او ندبات ظاهرية، وأن المريض خرج من العمليات بحالة جيدة جدا وغادر المستشفي بعد ٢٤ ساعه.

وجاءت إحصائية الستة أشهر الأخيرة لجراحات الوجه والفكين ما بين ٢٧ حاله تثبيت كسور بالوجة والفكين و١١ حالة إزالة ضروس والعقل و١٠ حالات رفع شرائح ومشامير و٨ حالات إصلاح جروح و٧ حالات تطابق اسنان و٦ حالات استئصال ورم وحالتين فصل وتركيب سدائل ليصل إجمالي عدد حالات جراحات الوجة والفكين في الفترة من مارس ٢٠٢٤ وحتي أغسطس ٢٠٢٤ ل ٨٥ حالة

ومن جانبه توجة مدير المستشفي بخالص الشكر والتقدير للفريق الطبي والفريق المعاون علي أدائهم المتميز مما يسهم إيجابا في رفع كفاءة الخدمه الطبية المقدمه المواطنين.