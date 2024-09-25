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ثقافة وفنون

فى إطار مبادرة فخامة رئيس الجمهورية ١٠٠ مليون صحة

"الصحة النفسية فى العصر الرقمى" ندوة فى مكتبة مصر، الجمعة

مبادرة رئيس الجمهور
مبادرة رئيس الجمهور 100 مليون صحة

تنظم مكتبة مصر الجديدة فى الساعة الخامسة من مساء بعد غد الجمعة ندوة بعنوان "الصحة النفسية في العصر الرقمي"، بالتعاون مع الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان؛ فى مصر الجديدة؛ يأتى هذا فى إطار مبادرة القيادة السياسية ١٠٠ مليون صحة، تتناول الندوة معلومات عن بعض الاستراتيجيات المفيدة للمحافظة على الصحة والعافية النفسية.

 

 

مبادرة 100 مليون صحة

يقول الدكتور نبيل حلمى رئيس مجلس إدارة جمعية مصر الجديدة التابع لها المكتبة؛ أصبح النمط الحياتى متسارعا بدرجة مخيفة مما جعل  الصحة النفسية من الأمور التى لا غنى عنها ؛ فى ظل عالم تتسارع فيه وتيرة الحياة وتتنوع التحديات، لتصبح رعاية الصحة النفسية والاجتماعية أمورا فى غاية الأهمية من أجل تعزيز عافية المجتمع وتعزيز جودة حياتهم النفسية والعلاقات الاجتماعية.

 

ويتيح التحول الرقمي للأفراد الوصول السهل والسريع إلى معلومات موثوقة حول الرعاية الصحية النفسية والاجتماعية؛ ومنصات الإنترنت وتطبيقات الهواتف المحمولة تقدم مصادر توعية وتثقيف تساهم في زيادة الوعي بأهمية الرعاية الصحية النفسية.

 

 

أوضح الدكتور نبيل حلمى أن مكتبة مصر الجديدة بحى الأسمرات استقبلت المبادرة فى مرحلتها الأولى واتخذت كافة الإجراءات للتسهيل على المواطنين التسجيل لتلقى العلاج اللازم للحالات  المريضة.

كما استقبلت مكتبة المستقبل فى الأيام القليلة الماضية المبادرة فى مرحلتها الثانية وقدمت التسهيلات لكل المترددين ومع أطباء المبادرة.

وأضافت: "الرقص فن غصب عن رأي تامر أمين، وإذا صرح بأن الراقصة تأكل بجسدها أقول له: تأكل لقمة عيشها من الوسيلة دي ولكنها تتعامل مع عمل له تاريخ وعنوان، واحنا ما نبصش للروسيات العاريات اللي بيقدموا حركات مبتذلة.. احنا ما لناش دعوة بيهم، أشبه الراقصات الروسيات بأنهم مثل فراخ الجمعية لإنهم مش مصريات".

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