ضبط تاجر حول خزان شركة المياه لمخزن خردة في الدقهلية

أجرى اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية اليوم الأربعاء جولة شوارع مدينة المنصوره لمتابعة مستوي النظافة وتم ضبط أكبر موقع لتجميع الخرده بشارع سكة سندوب أمام مقابر العيسوي بجوار وداخل خزان المياه.

وقام أحد المواطنين بالاستيلاء على خزان المياه التابع للهيئة القوميه لمياه الشرب والصرف الصحى بالإضافة إلي استيلائه علي المنطقه المحيطة بالخزان مما أدى إلى تشويه المظهر الجمالي والحضاري للشارع والمنطقة.





باتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المالك لحيازة حيوانات مفترسه بالمكان

وأمر اللواء " مرزوق " باتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المالك لهذه التجمعات لاستيلائه علي أحد المنشآت المملوكه للدوله وتشويه الصوره البصريه للمواطنين وحيازة حيوانات مفترسه بالمكان.

بتفريغ خزان المياه من كافة تجمعات الخرده وتنظيفه وتسليمه الي الهيئة القومية



كما أمر " المحافظ " رئيس حي غرب المنصوره بتفريغ خزان المياه من كافة تجمعات الخرده وتنظيفه وتسليمه الي الهيئة القومية لمياه الشرب، وكلف رئيس الهيئة القوميه بالدقهليه باستلام الخزان واستغلاله وتعيين مشرف عليه لمتابعته.



ووجه " مرزوق " بنقل الخرده بالكامل الي مصنع تدوير المخلفات بسندوب، والتحفظ علي كافة المعدات والأجهزة بالموقع.

وكلف " المحافظ " رئيس حي غرب المنصوره بإزالة كافة الآثار السلبية الناتجه عن تجمعات الخرده وتجميل المنطقه المحيطه من خلال زراعة الأشجار ودهان الحوائط والخزان وغسيل منطقة تجمع الخرده بعد نقلها.

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