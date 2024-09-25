عقب تداول مقطع فيديو، سقوط لصوص أغطية بالوعات الصرف فى الدقهلية

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله على موقع "فيس بوك" بشأن سرقة غطاء بالوعة بالدقهلية، وضبط مرتكبي الواقعة.



تابعت أجهزة وزارة الداخلية، تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يظهر خلاله شخصين يقومان بسرقة غطاء بالوعة صرف صحى ووضع إطار "كاوتشوك" بدلًا منه.. يستقلان عربة "كارو" ولاذا بالهرب.



وبالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة (عاطلان "لهما معلومات جنائية"، مقيمان بدائرة قسم شرطة أول المنصورة بالدقهلية).

وبمواجهتهما اعترفا بإرتكابهما الواقعة وأضافا بإرتكابهما "3 وقائع" مماثلة بذات الأسلوب بدائرتى أول وثان المنصورة، كما أرشدا عن المسروقات، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

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