الاعتداءات على رؤساء الأحياء رئيس مدينة أبو النمرس الأبرز أثناء إزالة مخالفة.. وإشهار سلاح أبيض لرئيس حي الأميرية السابق

في سلسلة من الأحداث المؤسفة، يتعرض رؤساء الأحياء والمراكز لحملات عنف متكررة، هذه الاعتداءات التي تطال من يفترض أنهم رمز للسلطة المحلية تثير العديد من التساؤلات حول الأسباب والدوافع وراء هذه التصرفات، فقد باتت الاعتداءات على رؤساء الأحياء ظاهرة مقلقة تتطلب وقفة جادة، فبعد أن كانوا يمثلون سلطة الدولة على مستوى المحلي، أصبحوا هدفًا سهلًا للعنف والتخويف.

الاعتداء على رئيس مركز أبو النمرس أثناء حملة إزالة مخالفات بشبرامنت

شهدت منطقة شبرامنت بمركز ومدينة أبو النمرس، بمحافظة الجيزة أمس حملة مكبرة لإزالة التعديات والبناء المخالف، أسفرت عن إصابة رئيس المركز والمدينة، زينهم إدريس بإصابة طفيفة في الرأس.

وعلمت فيتو من مصادرها أن رئيس مركز مدينة أبو النمرس تعرض للإصابة أثناء عملية إزالة جمالون تم بناؤه بدون ترخيص على أرض زراعية على مساحة 1000م2، حيث قامت قوات الأمن والوحدة المحلية بمساندة رئيس المركز في تنفيذ الحملة، إلا أن ذلك اصطدم بمقاومة من أصحاب التعديات الذين حاولوا منع عملية الإزالة.

وأسفرت الحملة عن إزالة الجمالون المخالف بالكامل، بالإضافة إلى بعض الإشغالات الأخرى التي كانت تعيق حركة المرور وتشوه المظهر الحضاري للمنطقة، وتم التعامل مع بعض المناوشات التي وقعت خلال عملية الإزالة، ما نتج عنها إصابة رئيس المركز بفعل من أحد المخالفين، وتم القبض على المتسببين في المناوشات، وتحرير محضر بالواقعة، وتم القبض عليهم وجارٍ العرض على النيابة العامة.

وتم نقل رئيس المركز إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، حيث تبين إصابته بإصابة طفيفة في الرأس، وقد غادر المستشفى بعد تلقي العلاج.

وأكد مصدر مسئول بمركز ومدينة أبو النمرس، أن الحملة تأتي في إطار توجيهات محافظ الجيزة بضرورة التصدي للحملات المخالفة وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية والمرافق العامة، مؤكدًا استمرار الحملات المكبرة خلال الفترة المقبلة للقضاء على جميع أشكال التعديات.

محاولة فاشلة للاعتداء على رئيس حى الأميرية السابق

لم تنته سلسة الاعتداءات على رؤساء الأحياء عند هذا الحد، فاللواء محمد الغزاوى، رئيس حى الأميرية السابق حاول أحد المخالفين الاعتداء عليه إلا أن المحاولة باءت بالفشل.

وكشفت تفاصيل الواقعة أنه عند دخول الغزاوى إلى مبنى الحى فوجىء بهجوم أحد المواطنين عليه وبيده “سنجة” ولكن مع تدخل المواطنين، جاءت الإصابة طفيفة، حيث تم إجراء كافة الإسعافات الأولية بالمستشفى ليستكمل الغزاوى يومه ويباشر عمله.

وقامت أجهزة الشرطة بالقبض على المخالف والذى كان قد تم إزالة كشك مخالف له قبل تولى الغزاوى رئاسة الحى.

وكشفت التحقيقات أن المخالف يدعى "ا،ح" وكان يعمل فى مجال البلطجة وتاب منذ ٢٠ عاما وتعدى على رئيس الحى بسبب تراخيص الكشك الخاص به الكائن أمام مستشفى الزيتون التخصصى.

رئيس حي عين شمس السابق يتعرض للاعتداء عليه بالآلات الحادة

أيضا تعرض اللواء ماهر هاشم رئيس حي عين شمس السابق للاعتداء بالآلات الحادة، أمام منزله بمنطقة مدينة نصر، وذلك قبل الذهاب إلى موقع عمله وتم تحرير محضر بالواقعة يحمل رقم 20455 جنح أول مدينة نصر

وأشار هاشم إلى أن هناك 5 أشخاص مجهولين قاموا بالاعتداء عليه بالشوم أمام منزله قبل الذهاب إلى الحى، لافتا إلى أنه كان هناك نية مسبقة لقتله حيث تم محاولة طعنه بسكين 60 سم

وأسفر الاعتداء عن تهتك وجروح بالفك العلوي والشفاه واللثة، بالإضافة إلى اشتباه ما بعد الارتجاج بالمخ وكدمة بمؤخرة الرأس والكتف الأيمن وتهتك بالأربطة نتيجة التعدي عليه بالعصى والشوم، بإلإضافة إلى جرح سطحى باليد اليمنى.