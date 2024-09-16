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رئيس حي شرق الإسكندرية: تحصيل 95 ألف جنيه غرامات فورية لمنشآت مخالفة لمواعيد الغلق

حى شرق
حى شرق

 قال اللواء أحمد حبيب رئيس حي شرق بالإسكندرية، إنه على مدار أسبوع تم تحصيل غرامات فورية ٩٥ ألف جنيه من عدد من المحال والكافيهات المخالفة لمواعيد الغلق وفتح المحلات والمطاعم والمولات التجارية التي بدأ العمل بها اعتبارا من أول يوليو وتستمر حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر سبتمبر ٢٠٢٤، تزامنا مع خطة تخفيف الأحمال وانقطاع الكهرباء.

 

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 وأوضح حبيب أنه تم المرور على محور المحمودية ومناطق سيدي جابر وسبورتنج وجناكليس ولوران وسموحة وبولكلي واستانلي ورشدي والسيوف، بحضور اللجنة المختصة، للتأكد من الالتزام بتطبيق المواعيد.

وشدد حبيب، على تكثيف الحملات المفاجئة على كافة المحلات التجارية، للتأكد من التزام أصحابها بالمواعيد المقررة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

 على الصعيد ذاته أشاد حبيب بالاستجابة الكبيرة من أصحاب المحال التجارية والمطاعم، والكافيهات، والأعمال الحرفية والتزامهم بمواعيد فتح وغلق المحال التجارية. 

وأشار إلى أن هذا القرار يأتي فى إطار جهود الدولة فى اتخاذ الإجراءات اللازمة لترشيد استخدام الكهرباء بما يساهم فى تقليل حجم المنتجات البترولية المستوردة فى ظل ارتفاع درجات الحرارة، والارتفاع الغير مسبوق فى معدلات استهلاك الكهرباء.

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حي شرق الاسكندرية اللواء أحمد حبيب رئيس حي شرق الإسكندرية

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