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محافظة الجيزة تزيل جمالون مخالفا على أراضٍ زراعية بشبرامنت

محافظة الجيزة تزيل
محافظة الجيزة تزيل جمالون مخالف على أراضي زراعية
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تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة جهود مركز ومدينة أبو النمرس في مواجهة مخالفات البناء والتعديات علي الأراضي الزراعية. 

واطلع المحافظ على نتائج الحملة المكبرة التي تم تنفيذها اليوم وأسفرت عن إزالة جمالون مخالف على مساحة ١٠٠٠م٢ مقام على أراض زراعية بقرية شبرامنت بمركز أبو النمرس. 

حيث تمت إزالته بالكامل ومصادرة بعض الإشغالات الخاصة به والتعامل مع بعض المناوشات التي تمت من قبل المخالفين أثناء الإزالة مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم بالتعاون مع الجهات الأمنية. 

وكلف المحافظ رئيس مركز أبو النمرس بتكثيف حملات إزالة مخالفات البناء الغير متصالح عليها والتعديات علي الأراضي الزراعية مهما بلغ حجمها ومنع كافة أوجه التعدي مجددًا وعرض تقرير يومي بمجهودات الإزالات لتلك الحالات لتحقيق الانضباط الحفاظ على الرقعة الزراعية وفرض هيبة الدولة. 

وأكد محافظ الجيزة مواجهة مخالفات البناء بكافة صورها بمنتهى الحزم وعدم التهاون مع محاسبة المقصرين في عملهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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