قبل مواجهة اليوم، محمد صلاح الهداف التاريخي لـ ليفربول أمام وست هام

يستعد فريق ليفربول بقيادة المحترف المصري محمد صلاح، اليوم الأربعاء، لمواجهة نظيره وست هام، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس كاراباو وذلك على ملعب "الأنفيلد".

ويعد الفرعون المصري الهداف التاريخي للريدز في شباك وست هام.

مواجهات محمد صلاح ووست هام

ولعب محمد صلاح أمام فريق وست هام في 15 مواجهة سابقة، وتعد اليوم المواجهة السادسة عشرة وفقًا لشبكة "ترانسفير ماركت" العالمية المتخصصة فى إحصائيات وأرقام كرة القدم.

ونجح صلاح خلال الـ15 مواجهة في تسجيل 11 هدفًا وصنع 3.

وسجل محمد صلاح أمام وست هام فى كأس رابطة الأندية الإنجليزي هدفًا في مباراة خاضها مع الريدز، بينما جاءت الأهداف العشرة الأخرى في الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة ليفربول ووست هام



تنطلق مباراة ليفربول ضد وست هام في كأس رابطة الأندية الإنجليزية في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.



القناة الناقلة لمباراة ليفربول ووست هام في كأس كاراباو



تذاع ليفربول ضد وست هام في كأس رابطة الأندية الإنجليزية عبر قناة beIN Sports 6.

ويجري الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم مراسم قرعة دور الـ16 من البطولة عقب نهاية مباراة ليفربول ووست هام الليلة.

وكان من المقرر أن تقام المباراة يوم 17 سبتمبر الجارى، لكنها تأجلت بسبب مباراة ليفربول وميلان فى الجولة الافتتاحية من دورى أبطال أوروبا والتى حسمها النجم المصرى ورفاقه بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ويحتل ليفربول وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 12 نقطة جمعها من الفوز في 4 مباريات والخسارة في لقاء واحد وتسجيل 10 أهداف وتلقي هدفا وحيدا حتى الآن.

ويأمل الريدز في تحقيق انطلاقة قوية في مشواره نحو الدفاع عن لقب البطولة التي حصدها في النسخة الماضية، على حساب نظيره فريق تشيلسي، بنتيجة 1-0، فى المباراة النهائية التى أقيمت على ملعب "ويمبلي".