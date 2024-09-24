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رياضة

سلوت يعلن غياب مهاجم ليفربول عن مباراة وست هام

آرني سلوت، فيتو
آرني سلوت، فيتو

أكد الهولندي آرني سلوت، مدرب ليفربول،  غياب أحد نجوم الريدز عن مواجهة وست هام يونايتد، غدا الأربعاء، في الدور الثالث من كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

موقف جاهزية كييزا لخوض مباراة كاملة 

وقال سلوت، خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: "لا أعتقد أن كييزا قادر على لعب 90 دقيقة، فقد لعب 25 دقيقة كحد أقصى في الأشهر الثلاثة أو الأربعة أو الخمسة الماضية. أعتقد أنه لم يشارك في أي مباريات ودية مع يوفنتوس أيضًا".

وأضاف: "لكننا نعتقد أنه قادر على البدء، وسنرى. هناك العديد من الخيارات أمامنا. هو جاهز للبدء في رأينا، لكن لا أعتقد أنه قادر على اللعب 90 دقيقة بالمستوى الذي سنلعب به غدًا ضد فريق قوي مثل وست هام".

غياب أليسون بيكر 

وتابع: "من المؤكد أن كيليهر سيكون في حراسة المرمى غدًا. أليسون يتحسن، لكن أعتقد أن هذه المباراة تأتي في وقت مبكر قليلًا بالنسبة له، نأمل أن يكون جاهزًا في نهاية الأسبوع ضد وولفرهامبتون، لكنه لن يكون موجودًا غدًا. هذا الشيء الوحيد المؤكد الآن".

واختتم: "لم أفاجأ بأداء كيليهير على الإطلاق. لقد كان جيدًا بالفعل في فترة الإعداد. لدينا حارسان رائعان، وحارسنا الثالث فيتزسلاف ياروش أيضًا حارس قوي. كان من الجيد رؤية كيليهير يحافظ على شباكه نظيفة، وقام بعمله بشكل جيد في الأوقات التي تطلبت تدخله".

 

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ليفربول آرني سلوت وست هام سلوت

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