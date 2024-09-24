سلوت يعلن غياب مهاجم ليفربول عن مباراة وست هام
أكد الهولندي آرني سلوت، مدرب ليفربول، غياب أحد نجوم الريدز عن مواجهة وست هام يونايتد، غدا الأربعاء، في الدور الثالث من كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.
موقف جاهزية كييزا لخوض مباراة كاملة
وقال سلوت، خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: "لا أعتقد أن كييزا قادر على لعب 90 دقيقة، فقد لعب 25 دقيقة كحد أقصى في الأشهر الثلاثة أو الأربعة أو الخمسة الماضية. أعتقد أنه لم يشارك في أي مباريات ودية مع يوفنتوس أيضًا".
وأضاف: "لكننا نعتقد أنه قادر على البدء، وسنرى. هناك العديد من الخيارات أمامنا. هو جاهز للبدء في رأينا، لكن لا أعتقد أنه قادر على اللعب 90 دقيقة بالمستوى الذي سنلعب به غدًا ضد فريق قوي مثل وست هام".
غياب أليسون بيكر
وتابع: "من المؤكد أن كيليهر سيكون في حراسة المرمى غدًا. أليسون يتحسن، لكن أعتقد أن هذه المباراة تأتي في وقت مبكر قليلًا بالنسبة له، نأمل أن يكون جاهزًا في نهاية الأسبوع ضد وولفرهامبتون، لكنه لن يكون موجودًا غدًا. هذا الشيء الوحيد المؤكد الآن".
واختتم: "لم أفاجأ بأداء كيليهير على الإطلاق. لقد كان جيدًا بالفعل في فترة الإعداد. لدينا حارسان رائعان، وحارسنا الثالث فيتزسلاف ياروش أيضًا حارس قوي. كان من الجيد رؤية كيليهير يحافظ على شباكه نظيفة، وقام بعمله بشكل جيد في الأوقات التي تطلبت تدخله".
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.