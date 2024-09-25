الأربعاء 25 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

حارس ليفربول: 5 أمور تحسنت في مستوى محمد صلاح تحت قيادة آرني سلوت

محمد صلاح، فيتو
محمد صلاح، فيتو

أكد ديفيد جيمس، حارس مرمى ليفربول السابق، أن مستوى الدولي المصري محمد صلاح جناح الريدز، تطور تحت قيادة الهولندي آرني سلوت المدير الفني الجديد للفريق، مُشيرًا إلى أن مستواه تحسّن عما كان في الموسم الماضي.

أرقام محمد صلاح تحت قيادة آرني سلوت 

ومُنذ بداية موسم 2024-25، أسهم محمد صلاح في 7 أهداف مع ليفربول، بواقع ثلاثة أهداف وأربع تمريرات حاسمة، وفقط إيرلينج هالاند، هو من يتفوق عليه برصيد 10 أهداف أحرزها حتى الآن في البريميرليج من بينهم "هاتريك" مرتين.

5 أمور أدت لتألق محمد صلاح مع آرني سلوت 

وفي تصريحات نقلتها شبكة "بي إن سبورتس" في نسختها الإنجليزية، أشار ديفيد جيمس إلى أن مستوى صلاح الذي ينتهي عقده في نهاية الموسم الحالي، تحسّن وتطور كثيرًا تحت قيادة سلوت.

وعدَّدَ ديفيد جيمس 5 أشياء تحسنت في أداء النجم المصري، قائلًا: "إذا نظرت إلى مو، سترى أنه تحسّن كثيرًا، لم يسجل عددًا هائلًا من الأهداف مُقارنة بإيرلينج هالاند على وجه الخصوص، لكن طريقة لعبه وسيطرته واختياراته في التمرير وتسجيله وتمريراته الحاسمة ترتقي إلى مستواه الطبيعي".

وأضاف: "محمد صلاح يلعب الآن بشكل أفضل، الاحتفاظ بالكرة أمر مهم للغاية، وخاصّة في الثلث الأخير، لذا فإن احتفاظه بالكرة أفضل بكثير".

وأردف الحارس البالغ من العمر 54 عامًا: "أنا أعتقد أن آرني غيّر أسلوب اللعب بشكل فعال، فقد سمح للجناحين بالذهاب للأمام للسيطرة، في الواقع إذا كنت تتحسن كلاعب بلمستك وسيطرتك واحتفاظك بالكرة، فإن هذا سيعزز فقط من إنتاج الفريق".

وأكمل ديفيد جيمس والذي لعب مع ليفربول لسبع سنوات، من 1992 وحتى 1999، وتوجّ بكأس رابطة المُحترفين الإنجليزية: "مع آرني سلوت، أعتقد أنك سترى أداءً أفضل بكثير من لاعبي ليفربول، أعني، ريان جرافينبيرش، إنه مثل صفقة جديدة".

وختم تصريحاته بالقول: "بالنظر إلى أن الفريق هو نفسه، في الواقع، يبدو وكأن هُناك صفقات جديدة، فقد تحسّن أداء محمد صلاح ولويس دياز، وأعتقد أن الفريق سيكون أفضل".

ليفربول يواجه وست هام 

ويتأهب ليفربول لملاقاة وست هام يونايتد في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، اليوم الأربعاء، بالجولة الثالثة من كأس رابطة المحترفين "كأس كاراباو"، لموسم 2024-25، في ملعب أنفيلد، قبل أن يحل يوم السبت القادم ضيفًا على نظيره وولفرهامبتون برسم الجولة السادسة من البريميرليج.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

محمد صلاح ليفربول صلاح آرني سلوت ديفيد جيمس سلوت

مواد متعلقة

الموعد والقناة الناقلة لمباراة ليفربول ووست هام في كأس كاراباو

تشكيل ليفربول المتوقع أمام وست هام في كأس كاراباو

توتي: محمد صلاح أفضل لاعبي العالم وسعدت باللعب بجواره

سلوت يعلن غياب مهاجم ليفربول عن مباراة وست هام

الأكثر قراءة

الإمارات تعلن استشهاد وإصابة 13 عسكريا من قواتها المسلحة

بيان عاجل للحكومة بشأن منشور تحذيري بعدم شرب المياه من 3 صباحا لـ 10 مساء

30 جنيها ارتفاعا في سعر جرام الذهب صباح اليوم الأربعاء 25 سبتمبر 2024

مفاجأة براتب عمر مرموش مع فرانكفورت الألماني

الهروب إلى الملاجئ، ذعر وهلع داخل إسرائيل بسبب الصاروخ الذي استهدف مقر الموساد

حارس ليفربول: 5 أمور تحسنت في مستوى محمد صلاح تحت قيادة آرني سلوت

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الزمالك في السوبر الأفريقي

بعد صاروخ حزب الله الذي استهدف الموساد، نتنياهو يؤجل سفره ويدعو لمشاورات أمنية

منوعات

المزيد

5 أشخاص ينتحلون شخصية براد بيت للنصب على امرأتين

اكتشاف نوع جديد من أسماك القرش الشبح، فما القصة؟

التنفيذ في ديسمبر، أمريكا تعفي القطريين من التأشيرة.. والدوحة تعلق

تونس تقرر حبس 30 شابا من دول جنوب الصحراء بتهمة الاتجار بالبشر

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الأرز بالأسواق اليوم الأربعاء 25 سبتمبر 2024

ارتفاع جديد لمؤشر صناديق الاستثمار في الذهب، الجرام تخطى 4100 جنيه

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم الأربعاء 25- 9- 2024 في الأسواق

سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الأربعاء 25 سبتمبر 2024

المزيد

انفوجراف

رسائل الأزهر إلى المجتمع الدولي لإيقاف العدوان الصهيوني على فلسطين ولبنان (إنفو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

خولة بنت ثعلبة، قصة المرأة المقصودة بسورة المجادلة

شباب حول الرسول، أسعد بن زرارة "أول من أسلم من الأنصار"

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 25-9- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية