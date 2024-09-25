حارس ليفربول: 5 أمور تحسنت في مستوى محمد صلاح تحت قيادة آرني سلوت

أكد ديفيد جيمس، حارس مرمى ليفربول السابق، أن مستوى الدولي المصري محمد صلاح جناح الريدز، تطور تحت قيادة الهولندي آرني سلوت المدير الفني الجديد للفريق، مُشيرًا إلى أن مستواه تحسّن عما كان في الموسم الماضي.

أرقام محمد صلاح تحت قيادة آرني سلوت

ومُنذ بداية موسم 2024-25، أسهم محمد صلاح في 7 أهداف مع ليفربول، بواقع ثلاثة أهداف وأربع تمريرات حاسمة، وفقط إيرلينج هالاند، هو من يتفوق عليه برصيد 10 أهداف أحرزها حتى الآن في البريميرليج من بينهم "هاتريك" مرتين.

5 أمور أدت لتألق محمد صلاح مع آرني سلوت

وفي تصريحات نقلتها شبكة "بي إن سبورتس" في نسختها الإنجليزية، أشار ديفيد جيمس إلى أن مستوى صلاح الذي ينتهي عقده في نهاية الموسم الحالي، تحسّن وتطور كثيرًا تحت قيادة سلوت.

وعدَّدَ ديفيد جيمس 5 أشياء تحسنت في أداء النجم المصري، قائلًا: "إذا نظرت إلى مو، سترى أنه تحسّن كثيرًا، لم يسجل عددًا هائلًا من الأهداف مُقارنة بإيرلينج هالاند على وجه الخصوص، لكن طريقة لعبه وسيطرته واختياراته في التمرير وتسجيله وتمريراته الحاسمة ترتقي إلى مستواه الطبيعي".

وأضاف: "محمد صلاح يلعب الآن بشكل أفضل، الاحتفاظ بالكرة أمر مهم للغاية، وخاصّة في الثلث الأخير، لذا فإن احتفاظه بالكرة أفضل بكثير".

وأردف الحارس البالغ من العمر 54 عامًا: "أنا أعتقد أن آرني غيّر أسلوب اللعب بشكل فعال، فقد سمح للجناحين بالذهاب للأمام للسيطرة، في الواقع إذا كنت تتحسن كلاعب بلمستك وسيطرتك واحتفاظك بالكرة، فإن هذا سيعزز فقط من إنتاج الفريق".

وأكمل ديفيد جيمس والذي لعب مع ليفربول لسبع سنوات، من 1992 وحتى 1999، وتوجّ بكأس رابطة المُحترفين الإنجليزية: "مع آرني سلوت، أعتقد أنك سترى أداءً أفضل بكثير من لاعبي ليفربول، أعني، ريان جرافينبيرش، إنه مثل صفقة جديدة".

وختم تصريحاته بالقول: "بالنظر إلى أن الفريق هو نفسه، في الواقع، يبدو وكأن هُناك صفقات جديدة، فقد تحسّن أداء محمد صلاح ولويس دياز، وأعتقد أن الفريق سيكون أفضل".

ليفربول يواجه وست هام

ويتأهب ليفربول لملاقاة وست هام يونايتد في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، اليوم الأربعاء، بالجولة الثالثة من كأس رابطة المحترفين "كأس كاراباو"، لموسم 2024-25، في ملعب أنفيلد، قبل أن يحل يوم السبت القادم ضيفًا على نظيره وولفرهامبتون برسم الجولة السادسة من البريميرليج.