توتي: محمد صلاح أفضل لاعبي العالم وسعدت باللعب بجواره

تحدث فرانشيسكو توتي أسطورة نادي روما ومنتخب إيطاليا، عن الفترة التي قضاها مع محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول، خلال فترة لعبهما سويا في فريق العاصمة الإيطالية.

وقال النجم الإيطالي خلال افتتاح مدرسته للموهوبين في مصر: "كنت فخورا باللعب بجوار أفضل لاعبي العالم محمد صلاح، والذي تربطني به علاقة صداقة قوية وهو شخص رائع ومميز ومتواضع ويساعد الجميع ".

وتابع: "أتمنى فتح المدارس الرياضية فى مصر والشرق الأوسط باسمى لاكتشاف مواهب جديدة تكمل المسيرة"، معربًا عن فخره واعتزازه بالتواجد فى مصر.

توتي يثني على دي روسي وديبالا

فيما تحدث أسطورة روما فرانشيسكو توتي عن مواضيع عديدة في مقابلة مع صحيفة "إل ميساجيرو"، جاء أبرزها دور دانييلي دي روسي في النادي.

أشار توتي إلى أن دي روسي يعمل كـ "مانع صواعق" داخل الفريق، حيث يتحمل المسؤولية في الأوقات الصعبة، مشيدًا بخبرته ومعرفته.

كما تحدث توتي عن باولو ديبالا، مؤكدًا احترامه وإعجابه به، واعتبره أقوى لاعب في روما ويستحق الحماية، مشيرًا إلى أن أي خلافات كانت مجرد سوء فهم.

وقضى توتي كامل مسيرته الكروية مع الجيالوروسي، حيث شارك في 783 مباراة، وسجل فيها 307 أهداف.

كما قال توتي خلال مقابلة سابقة مع صحيفة "كوريري ديلا سيرا": "لقد قضيت 30 عاما في روما. أظهرت الاحترام للجميع وتخليت عن عروض أخرى. رفضت ريال مدريد وأندية أخرى عديدة لأنني أردت هذا القميص، هذا القميص فقط هو ما أحمله بداخلي".

وأضاف توتي "لا تعجبني الطريقة التي أنهيت بها تاريخي مع روما. عندما لا يحتاجونك في كرة القدم حينها يفقد الاحترام. سواء مالديني أو ديل بييرو أو باجيو أو أنا أصبحنا بعيدا عن كرة القدم".