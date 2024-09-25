الأربعاء 25 سبتمبر 2024
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محافظات

السكرتير المساعد بسوهاج يتفقد مستوى الخدمات المقدمة للأطفال الأيتام

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة

 قام اللواء أحمد السايس سكرتير عام مساعد المحافظة، بالمرور المفاجئ على مؤسسة البنين لرعاية الأيتام بحي الكوثر، وذلك للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للأطفال بالدار، تنفيذا لتوجيهات اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج بالمتابعة المستمرة لكافة المؤسسات والجهات الخدمية بحضور فريدة سلام رئيس حي الكوثر.

 السكرتير المساعد في جولة للاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة لأطفال مؤسسة البنين لرعاية الأيتام 

 

وأوضح السكرتير المساعد أن الزيارة جاءت بناء على توجيهات المحافظ؛ لمتابعة القرارات الصادرة لتحسين مستوى الخدمة المقدمة لأطفال الدار، حيث تم المرور على الأطفال، والتأكد من جودة الوجبات المقدمة لهم، ومتابعة أعمال الإعداد والطهي الجيد لوجبات الغذاء، وتم الاطمئنان على وزن ومستوى الوجبة المقدمة، والتأكد من احتوائها على كافة العناصر الغذائية اللازمة لهم، وأشار إلى ضرورة استكمال خطة تنمية وعي الأطفال بالدروس الدينية، والبرامج الثقافية، وتنفيذ الأنشطة الرياضية.

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