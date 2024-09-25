جولة ميدانية مفاجئة لمحافظ سوهاج بقرية الكوامل بحري

أجرى اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، مساء أمس، جولة ميدانية مفاجئة بقرية "الكوامل بحري" التابعة لمركز سوهاج، يرافقه الدكتور محمد عبد الهادي نائب المحافظ، وهلال زكي رئيس مركز ومدينة سوهاج.

الاطمئنان على مستوى النظافة والطرق والخدمات

وتضمنت الجولة عددا من الشوارع الرئيسية، والفرعية، للوقوف على مستوى النظافة والإشغالات، وحالة الطرق، ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وأبدى المحافظ استياءه من مستوى النظافة، وسوء حالة الطرق والإشغالات بالقرية، موجها رئيس المدينة باتخاذ كافة الإجراءات لرفع جميع الإشغالات من الشوارع، وتمهيد الطرق، ورفع مستوى النظافة بالقرية.



المحافظ يوجه بإنارة الشوارع وزراعة الأشجار

ووجه المحافظ بإنارة الشوارع، ومحيط المقابر بالقرية، وتكثيف زراعة الأشجار على جوانب الطرق، كما تفقد مبنى الحملة داخل الوحدة المحلية، ووجه بفحص جميع السيارات الموجودة بالوحدة المحلية، وخطوط السير الخاصة بها، وسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

واختتم محافظ سوهاج جولته المسائية بتفقد عدد من الشوارع، والمحال التجارية بمدينة سوهاج الجديدة لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

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