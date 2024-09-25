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محافظات

جولة ميدانية مفاجئة لمحافظ سوهاج بقرية الكوامل بحري

جولة ميدانية مفاجئة
جولة ميدانية مفاجئة لمحافظ سوهاج

استمرارا لجولاته الميدانية بمختلف مدن وقرى المحافظة، قام اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، بجولة ميدانية مفاجئة بقرية الكوامل بحري التابعة لمركز سوهاج، يرافقه الدكتور محمد عبد الهادي نائب المحافظ، وهلال زكي رئيس مركز ومدينة سوهاج.

جولة ميدانية مفاجئة لمحافظ سوهاج بقرية  الكوامل بحري 

وتضمنت الجولة عددا من الشوارع الرئيسية، والفرعية، للوقوف على مستوى النظافة والإشغالات، وحالة الطرق، ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وقد أبدى المحافظ استياءه من مستوى النظافة، وسوء حالة الطرق والإشغالات بالقرية، موجها رئيس المدينة باتخاذ كافة الإجراءات لرفع جميع الإشغالات من الشوارع، وتمهيد الطرق، ورفع مستوى النظافة بالقرية.

كما وجه بإنارة الشوارع، ومحيط المقابر بالقرية، وتكثيف زراعة الأشجار على جوانب الطرق، كما تفقد المحافظ مبنى الحملة داخل الوحدة المحلية، ووجه بفحص جميع السيارات الموجودة بالوحدة المحلية، وخطوط السير الخاصة بها، وسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

محافظ سوهاج يتفقد عدد من الشوارع، والمحال التجارية  بمدينة سوهاج الجديدة 

واختتم محافظ سوهاج جولته بتفقد عدد من الشوارع، والمحال التجارية  بمدينة سوهاج الجديدة لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

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