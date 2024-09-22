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رياضة

مدرب بيراميدز يكافئ لاعبيه بعد التأهل لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا

بيراميدز، فيتو
بيراميدز، فيتو

قرر الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، منح اللاعبين إجازة من التدريبات لمدة 10 أيام، بعد تحقيق الفوز على الجيش الرواندي وبلوغ دور المجموعات من دوري الأبطال.

وحقق بيراميدز الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف على الجيش الرواندي بالقاهرة بعد التعادل ذهابا في كيجالي بهدف لكل فريق، ليعبر بيراميدز إلى دور المجموعات للمرة الثانية على التوالي.

ومن المقرر أن يعود بيراميدز لاستئناف تدريباته بداية من يوم 2 أكتوبر المقبل استعدادا لخوض مباريات الموسم الجديد.

مباراة بيراميدز والجيش الرواندي

وحقق فريق بيراميدز فوزا مثيرا على الجيش الرواندي بثلاثة أهداف مقابل هدف على استاد الدفاع الجوي في إطار إياب دور الـ٣٢ من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وبهذه النتيجة تأهل فريق بيراميدز إلى دور المجموعات بإجمالي نتيجة المباراتين 4-2 بعد التعادل ذهابا 1-1.

أهداف مباراة بيراميدز والجيش الرواندي

أحرز داوودا هدف الجيش في الدقيقة 11، بتسديدة قوية عن طريق داودا سيدو بقدمه اليمنى من داخل منطقة الجزاء.

أحرز محمد الشيبي لاعب بيراميدز هدف التعادل بالدقيقة 45 من  المباراة بتسديدة من داخل منطقة الجزاء

ثم أضاف فيستون ماييلي الهدف الثاني لفريق بيراميدز 67 تم عزز التقدم كريم حافظ في الدقيقة 93

تشكيل بيراميدز أمام الجيش الرواندي

وكان التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - محمد الشيبي - محمد حمدي

خط الوسط: بلاتي توريه - رمضان صبحي - مصطفى فتحي - مهند لاشين - فخري لاكاي

خط الهجوم: فيستون ماييلي

طاقم حكام مباراة المصري والهلال الليبي

وأدار المباراة طاقم حكام من دولة تشاد بقيادة الحكم محمد علاو، وبوجولا عيسى المساعد الأول، وموسى حافظ المساعد الثاني، وعبد الكريم عثمان الحكم الرابع.

ويراقب المباراة مأمون بشارة من السودان، ويراقب أداء الحكام مانويل كانيدو من أنجولا.

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