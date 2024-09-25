مكالمة هاتفية تحسم مدة غياب نجم السيتي بعد إصابته أمام أرسنال

كشفت تقارير صحفية أن بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، ينتظر مكالمة هاتفية حاسمة لمصير لاعبه الإسباني رودري، بعد إصابته البالغة يوم الأحد الماضي.

وغادر الدولي الإسباني ملعب الاتحاد خلال مباراة فريقه ضد آرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد تعرضه لإصابة في الركبة خلال الشوط الأول.

رودري يخضع للفحص الطبي

واضطر رودري للسفر إلى مدينة برشلونة في الساعات الماضية، للخضوع للمزيد من الفحوصات الطبية ومعرفة مدى قوة الإصابة التي تعرض لها، وسط أنباء تفيد باحتمالية معاناته من تمزق في الرباط الصليبي للركبة.

وخلال تصريحات أبرزتها شبكة "بي بي سي"، تحدث جوارديولا عقب فوز المان سيتي على واتفورد (2-1)، أمس الثلاثاء، في كأس الرابطة الإنجليزية، عن مدة غياب رودري المتوقعة.

وقال المدرب الإسباني: "سيغيب رودري لفترة طويلة، وهناك آراء حول إمكانية أن تكون أقصر من المتوقع".

واستدرك: "لكننا سننتظر المكالمة الأخيرة، وسنعرف ذلك في غضون 24 ساعة".