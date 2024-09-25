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رياضة

مانشستر سيتي يضرب واتفورد بثنائية في كأس الرابطة الإنجليزية

مانشستر سيتي، فيتو
مانشستر سيتي، فيتو

فاز فريق مانشستر سيتي على ضيفه واتفورد، بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين في الدور الثالث من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية.

وسجل ثنائية السيتي كل من دوكو ونونيز خلال أحداث الشوط الأول، فيما سجل توم إينس هدف واتفورد في الدقيقة 86 من عمر اللقاء

وقرر المدرب الإسباني لمانشستر سيتي بيب جوارديولا إراحة عدد من نجومه بعد المباراة المثيرة التي خاضها الفريق ضد آرسنال قبل يومين، في الدوري الإنجليزي.

تشكيل مانشستر سيتي 

حراسة المرمى: أورتيجا

الدفاع: ووكر، ستونز، برايثوايت، لويس

الوسط: أوريلي، نونيز، مكاتي

الهجوم: دوكو، فودين، جريليش

 

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