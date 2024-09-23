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رياضة

نجم مانشستر سيتي يهاجم أرسنال: أفضل فريق في تعطيل الكرة

مانويل أكانجي لاعب
مانويل أكانجي لاعب مانشستر سيتي، فيتو

الدوري الإنجليزي، شن مانويل أكانجي لاعب مانشستر سيتي هجومًا على طريقة لعب فريق ارسنال خلال مباراة الفريقين  بالدوري الإنجليزي.

وقال مانويل في تصريحات صحفية: لا يوجد فريق في العالم أفضل من آرسنال في تعطيل اللعب، ولكن في النهاية نحن من يحقق الدوري ولا أعتقد أن هذا سيتغير هذه السنة.

وتابع مانويل: لاعبو ارسنال يبحثون عن الدراما عندما نلعب ضدهم واذا كانو سعداء بالنقطة فنحن لا.

وتعادل فريق أرسنال مع نظيره مانشستر سيتي بنتيجة 2-2 في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب "الاتحاد" في قمة لقاءات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي.


أهداف مباراة أرسنال ومانشستر سيتي 

افتتح مانشستر سيتي التسجيل عن طريق النرويجي إيرلينج هالاند في الدقيقة 9، وتعادل كالافيوري لـ آرسنال في الدقيقة 22 فيما تقدم للجانرز المدافع جابرييل عن طريق رأسية قوية في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، وفي الدقيقة الثامنة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للمباراة سجل  جون ستونز  هدف التعادل للسيتي.

جدير بالذكر أن تروسارد لاعب ارسنال تلقى البطاقة الحمراء في الدقيقة الثامنة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.

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