الأربعاء 25 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

رئيس جامعة القاهرة يبحث مع وفد مجلس الشيوخ الفرنسي تعزيز علاقات التعاون

جامعة القاهرة والوفد
جامعة القاهرة والوفد الفرنسي

استقبل الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، وفدًا من أعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي "أعضاء لجنة الصداقة البرلمانية المصرية الفرنسية"، بحضور وفد من السفارة الفرنسية بالقاهرة، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الأكاديمية والثقافية بين مصر وفرنسا، وفتح قنوات التعاون البحثي بما يخدم المجتمع ويحقق أغراض التنمية.

الوفد الفرنسى يبدي سعادته بزيارة جامعة القاهرة

شهد اللقاء مناقشات حول البرامج الدراسية المشتركة بين جامعة القاهرة والجامعات الفرنسية، وبوجه خاص برنامج الحقوق وبرنامج الاقتصاد والعلوم السياسية بالتعاون مع جامعة باريس ١ - السوربون، كما دار النقاش حول إمكانية استحداث برامج مشتركة في العلوم الهندسية والتكنولوجية والطبية.

txt

محافظ القاهرة ونائب رئيس جامعة عين شمس يتفقدان القافلة التنموية الشاملة بحي أهالينا

txt

جامعة القاهرة: بدء استقبال الطلاب الجدد لإجراء الكشف الطبي عليهم

محمد سامى عبد الصادق: تطوير الشراكات الأكاديمية والبحثية مع الجامعات الفرنسية لما لها من مكانة مرموقة على المستوى الدولي

وأكد الدكتور محمد سامي عبد الصادق، خلال اللقاء، حرص جامعة القاهرة على تطوير الشراكات الأكاديمية والبحثية مع الجامعات الفرنسية، مشيرًا إلى أن العلاقات المصرية الفرنسية تشهد تطورًا ملحوظًا على مختلف الأصعدة، وأن تعزيز التعاون الأكاديمي غاية مشتركة لابد من العمل على تحقيقها.

واستعرض رئيس جامعة القاهرة، نتائج مشاركته في المؤتمر والمعرض السنوي للرابطة الأوروبية للتعليم الدولي EAIE، والذي أقيم بمدينة تولوز بفرنسا، واجتماعه مع عدد من مسؤولي الجامعات الفرنسية والأوروبية، لعقد شراكات وإبرام اتفاقيات تعاون بشأن برامج أكاديمية مشتركة ومزدوجة.

وأكد أعضاء وفد مجلس الشيوخ الفرنسي، أن هذه الزيارة تأتي في إطار توطيد العلاقات بين مصر وفرنسا، وتطوير التعاون الأكاديمي والثقافي بين البلدين، مما يساهم في دعم جهود الجامعات المصرية والفرنسية في مجالات البحث العلمي والمشاريع الأكاديمية المشتركة.

 

ضم الوفد الفرنسي كلا من كاثرين مورين ديسايي، رئيسة مجموعة مجلس الشيوخ الفرنسية المصرية، وآنيك بيلون، عضو مجلس الشيوخ عن فيندي، وبيير كويبرز، عضو مجلس الشيوخ، وحسين بورجي، عضو مجلس الشيوخ، آن لور سان ديزييه، مديرة مجلس الشيوخ، وهاني نعمة الله، عضو مجلس الشيوخ ورئيس مجموعة الصداقة المصرية، وسن الوهاب، مستشارة السفارة الفرنسية في مصر، ومن السفارة الفرنسية حضر  دافيد سادوليه الملحق الثقافي وماري هوج مسئولة التعاون مع الجامعات والملحق المساعد مايا الرمالي.

 كما حضر اللقاء الدكتور ستيفان بريناه منسق البرنامج الفرنسي بكلية الحقوق.

وفي المقابل، حضر اللقاء من جامعة القاهرة، كل من الدكتورة حنان محمد علي عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، والدكتورة فاطمة عاشور الأستاذ بكلية الهندسة ومدير مركز الحد من المخاطر سابقا، والدكتورة علياء سرايا منسق البرنامج الفرنسي بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، والدكتور محمد منصور هيبة المستشار الإعلامي، والدكتورة هايدي بيومي مدير مكتب التعاون الدولي بالجامعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

اعضاء مجلس الشيوخ السفارة الفرنسية بالقاهرة السفارة الفرنسية جامعة القاهرة رئيس جامعة القاهرة

الأكثر قراءة

30 جنيها ارتفاعا في سعر جرام الذهب صباح اليوم الأربعاء 25 سبتمبر 2024

الإمارات تعلن استشهاد وإصابة 13 عسكريا من قواتها المسلحة

بعد صاروخ حزب الله الذي استهدف الموساد، نتنياهو يؤجل سفره ويدعو لمشاورات أمنية

"القابضة" تنفي الشائعات حول تلوث مياه الشرب

استقرار أسعار السكر اليوم الأربعاء 25-9-2024 في الأسواق

الهروب إلى الملاجئ، ذعر وهلع داخل إسرائيل بسبب الصاروخ الذي استهدف مقر الموساد

سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الأربعاء 25 سبتمبر 2024

سياسي فلسطيني يكشف أخطر ورقة ضغط على نتنياهو لإنهاء الحرب في لبنان وغزة

منوعات

المزيد

5 أشخاص ينتحلون شخصية براد بيت للنصب على امرأتين

اكتشاف نوع جديد من أسماك القرش الشبح، فما القصة؟

التنفيذ في ديسمبر، أمريكا تعفي القطريين من التأشيرة.. والدوحة تعلق

تونس تقرر حبس 30 شابا من دول جنوب الصحراء بتهمة الاتجار بالبشر

المزيد

خدمات

المزيد

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم الأربعاء 25- 9- 2024 في الأسواق

استقرار أسعار السكر اليوم الأربعاء 25-9-2024 في الأسواق

30 جنيها ارتفاعا في سعر جرام الذهب صباح اليوم الأربعاء 25 سبتمبر 2024

سعر كيلو العدس، أسعار العدس اليوم الأربعاء 25-9-2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

رسائل الأزهر إلى المجتمع الدولي لإيقاف العدوان الصهيوني على فلسطين ولبنان (إنفو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

شباب حول الرسول، أسعد بن زرارة "أول من أسلم من الأنصار"

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 25-9- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 25-9- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية