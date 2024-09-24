محافظ القاهرة ونائب رئيس جامعة عين شمس يتفقدان القافلة التنموية الشاملة بحي أهالينا

أطلقت جامعة عين شمس قافلة التنمية الشاملة بحى أهالينا ( ۱ ) فى ضوء المبادرة الرئاسية "بداية"

"حى السلام - محافظة القاهرة " تحت رعاية إبراهيم صابر خليل محافظ القاهرة ومحمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وإشراف اللواء حسام الشربيني أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

محافظ القاهرة ونائب رئيس جامعة عين شمس يتفقدان القافلة التنموية الشاملة بحى أهالينا

وتفقد صباح اليوم إبراهيم صابر خليل محافظ القاهرة مقر القافلة وأشار إلى اهتمام المبادرة الرئاسية " بداية " ببناء الإنسان المصري والأسرة المصرية عبر برنامج متكامل بالتنسيق بين جميع جهات الدولة، وعلى رأسها الوزارات المعنية، مثل وزارات: التعليم العالي والبحث العلمي والتربية والتعليم، والصحة، والأوقاف، والثقافة، والتضامن الاجتماعي، والشباب والرياضة وغيرها، لتحقيق أهداف المبادرة، وبحيث يشعر المواطن بالمردود الايجابي خلال فترة وجيزة.

وخلال الجولة أكدت غادة فاروق حرص الجامعة على المشاركة الفاعلة في المبادرة الرئاسية " بداية " بهدف تحقيق تغييرات نوعية وبناء الإنسان المصري صحيًا واجتماعيًا وتعليميًا وتوطين مفهوم العدالة الاجتماعية وتحسين جودة الحياة والاستثمار في رأس المال البشري لتحقيق التنمية المستدامة بمفهومها الشامل، إيمانًا بأن التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لا يمكن الوصول إليها دون إحداث تنمية بشرية حقيقية على مختلف المحاور.



وأضافت أنه حرصًا من إدارة الجامعة على المساهمة الفعالة في خطط التنمية المستدامة والقيام بدورها المجتمعى تم تنظيم القافلة التنموية الشاملة الأولى لهذا العام الجامعي والتى تشمل عددا من المحاور: الطبية، التثقيفية، التوعوية، محو الأمية وورش فنية للأطفال.



كما تحاورت مع سيدات المنطقة المستفيدة للوقوف على احتياجاتهن ومدى استفادتهن من خدمات القافلة المتنوعة.

ومن الجدير بالذكر أن المحور الطبى اشتمل على عيادات: الباطنة - العظام - الأنف والأذن - الأطفال - النساء والتوليد - الجلدية - النفسية والعصبية والرمد " ذوي الاحتياجات الخاصة " تحت إشراف كلية الطب ووحدة قياس الضغط والسكر للمترددين على جميع العيادات تحت إشراف كلية التمريض إلى جانب صيدلية القافلة التى تقدم خدماتها الدوائية بالمجان.

كما ضم محور حملات التوعية محاضرات توعوية حول " مخاطر الهجرة الغير شرعية والإتجار بالبشر والتوعية حول الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة وأهمية الفحص المبكر للثدى وأهمية التغذية السليمة وكيفية الوقاية من الأمراض الوبائية وخطورة التسرب من المدارس، بالإضافة إلى محور المساعدات الاجتماعية بالاشتراك مع جمعية الهلال الأحمر " فعاليات تعليمية وثقافية لذوي الهمم"

إلى جانب محور محو الأمية وتعليم الكبار وتوعية لدعم المرأة ومناهضة العنف.



بالإضافة إلى ورش أشغال فنية مثل الطباعة على التيشرتات وأشغال الخرز وصناعة العرائس.

وحضر فعاليات القافلة اللواء إيهاب زهنى رئيس حى مدينة السلام والمهندس عمرو مجدى رئيس جهاز أهلينا ولفيف من السادة وكلاء كليات الجامعة المشاركة فى القافلة ومديرى المراكز ولفيف من القيادات الوطنية والمحلية.



الجدير بالذكر أن تنظيم القافلة جاء بمشاركة كل من:-

وزارة التعليم العالي والبحث العلمى - محافظة القاهرة - الهيئة العامة لتعليم الكبار كلية الطب - كلية التمريض - كلية التربية النوعية - كلية الصيدلة - كلية التربية كلية الدراسات العليا للطفولة - وحدة مناهضة العنف ضد المرأة - جمعية الهلال الأحمر.