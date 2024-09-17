جامعة القاهرة: بدء استقبال الطلاب الجدد لإجراء الكشف الطبي عليهم

بدأت مستشفى الطلبة بالجيزة في استقبال طلاب جامعة القاهرة الجدد الحاصلين على الثانوية العامة والملتحقين بكليات الجامعة للعام الدراسي الجديد 2024 - 2025، وذلك لإجراء الكشف الطبي لهم وفق جدول زمني محدد لكل كلية، مع تقسيم طلاب الكليات ذات الأعداد الكبيرة إلى مجموعات منعًا للتكدس ووفقًا للإجراءات الاحترازية التي تتبعها الجامعة حرصًا على سلامة الطلاب والعاملين.

قيادات جامعة القاهرة تتفقد اليوم الأول للكشف الطبي على الطلاب الجدد بمستشفى الطلبة

وتفقد الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، والدكتور أحمد رجب نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، إجراءات الكشف على الطلاب الجدد، وتم التوجيه بضرورة توفير كافة أوجه الرعاية للطلاب الجدد أثناء الكشف الطبي، وتقديم كافة التسهيلات الممكنة، وتعدد عيادات الكشف، وتخصيص أماكن مغطاة لاستقبال الطلاب، مع التشديد على الالتزام بكافة إجراءات وإرشادات الأمن والسلامة والمعايير الوقائية.

وأوضح الدكتور محمد سامي عبد الصادق، أن الهدف من الكشف الطبي على الطلاب الجدد هو الوقوف على حالتهم الطبية وتقديم الخدمة الطبية لمن يحتاجها منهم، فضلا عن إنشاء ملف صحي لكل طالب لمتابعة حالته الصحية طوال سنوات دراسته بالجامعة، مشيرًا إلى أن الجامعة تتكفل باحتياجات الطالب الصحية والطبية وتعمل على توفير أقصى درجات الرعاية والوقاية لأبنائها، والحرص على مستقبلهم وسلامتهم.

ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد رجب نائب رئيس جامعة القاهرة لشؤون التعليم والطلاب-خلال تفقده إجراءات الكشف الطبي- أن الجامعة أنهت كافة الاستعدادات اللازمة لاستقبال الطلاب الجدد لإجراء الكشف الطبي عليهم بما يساهم في الحفاظ على سلامة وصحة جميع الطلاب المتقدمين، مع التشديد على عدم السماح بتواجد أولياء الأمور لتجنب التزاحم داخل المستشفى وخارجه.