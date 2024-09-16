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محافظ الجيزة يوجه بدعم مستشفى أبوالنمرس العام بمحول كهرباء

محافظة الجيزة, فيتو
محافظة الجيزة, فيتو
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وجه المهندس عادل النجار  محافظ الجيزة مدير مديرية الشئون الصحية بالجيزة ببحث إحتياجات قسم الغسيل الكلوى بمستشفى الصف المركزى ودعم مستشفى أبوالنمرس العام بمحول كهرباء.
 

جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ الدورى بأعضاء مجلسى النواب والشيوخ عن دوائر البدرشين والحوامدية والعياط وأبو النمرس والصف وأطفيح، فى إستجابة فورية لطلبات الأعضاء من الحضور لتحسين الخدمات الصحية المقدمة لمواطنى الصف وأبوالنمرس.
 

تعزيز خدمات مياه الشرب والصرف الصحى بالحوامدية والبدرشين

كما ناقش المحافظ مع الحضور سبل تعزيز خدمات مياه الشرب والصرف الصحى بالحوامدية والبدرشين وذلك من خلال بحث معوقات الإنتهاء من توصيل الوصلات المنزلية بقرى الشيخ عتمان وأم خنان وموقف تشغيل محطة مياه الحوامدية.
 

وشدد المحافظ على ضرورة إسراع وتيرة العمل لإنهاء الآجراءت الخاصة بتشغيل محطة مياه الشوبك الغربى بالبدرشين لتوصيل خدمات مياه الشرب لعدد ١٤ عزبة من توابع الشوبك، بالإضافة لبحث ملفات مشروعات الصرف الصحى بقرى ميت شماس وزاوية أبومسلم بأبوالنمرس.

كما تطرق الحضور لبحث ملف المنطقة الصناعية بجرزا لمحاولة تحقيق الإستفادة القصوى منها، بالإضافة لمتابعة مشروع الإسكان الإجتماعى بالقرية مؤكدا على سرعة بدء إجراءات تسليم عقود باكيات السوق الحضارى بالعياط إستعدادا لتشغيل الفعلى له.
 

حضر الإجتماع إبراهيم الشهابى نائب المحافظ واللواء شاكر يونس السكرتير العام للمحافظة والأستاذ محمد نور السكرتير العام المساعد وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ ومدير المديريات والأجهزة والإدارات المعنية.

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أبوالنمرس السكرتير العام للمحافظة الصف واطفيح المهندس عادل النجار محافظ الجيزة المهندس عادل النجار اللواء شاكر يونس

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