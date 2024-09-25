الأربعاء 25 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

السكك الحديدية تحذر من هذه الظاهرة

قطار
قطار
ads

حذرت هيئة السكك الحديدية المواطنين من ارتكاب بعض السلوكيات الخاطئة التي تعرض حياتهم للخطر، ومن أبرز هذه السلوكيات عبور مزلقانات القطار أثناء غلقها.

وتوعدت السكك الحديد الركاب الذين يحاولون استقلال القطارات بين عربات القطار أو فوقها مما يهدد حياتهم ويعرضهم للخطر ويتسبب فى تعطيل حركة التشغيل.

تعليمات عبور مزلقانات السكة الحديد

وناشدت وزارة النقل المواطنين ضرورة توخي الحذر عند عبور مزلقانات السكة الحديد والالتزام بتعليمات الهيئة عند العبور والالتزام بالعبور بعد  فتح المزلقان ومرور القطار، وعدم  اقتحام المزلقان أو السير عكس الاتجاه أثناء غلقه، حتى لا يؤدي ذلك إلى إزهاق الأرواح وتعطيل مسير القطارات.

 

حملة سلوكنا- مسئوليتنا

واصلت وزارة النقل الحملة الموسعة التي أطلقها تحت عنوان سلامتك تهمنا، لتوعية الركاب والمواطنين من السلوكيات السلبية عند استخدام مرفق السكك الحديدية، للمحافظة على أرواحهم وعلى الملكية العامة للدولة.

كما ناشدت الهيئة المواطنين عدم إلقاء المخلفات والقمامة على شريط السكك الحديدية أو في حرم السكة الحديد لما قد تسببه من حرائق وحوادث وإزهاق لأرواح المواطنين وإتلاف للممتلكات العامة وتعطيل سير القطارات. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

السلوكيات السلبية السلوكيات الخاطئة السير عكس الاتجاه تعطيل مسير القطارات هيئة السكك الحديد هيئة السكك الحديديه عبور مزلقانات السكة الحديد

الأكثر قراءة

رئيس الوزراء يزور مدرسة السلام الرسمية المتميزة لغات بإدارة السلام التعليمية

سياسي فلسطيني يكشف أخطر ورقة ضغط على نتنياهو لإنهاء الحرب في لبنان وغزة

نجوى فؤاد: لم أتلق أي عرض لأي عمل منذ فترة طويلة..و"الرقص فن غصب عن تامر أمين"

وزير الداخلية يوافق على رد الجنسية المصرية لـ 36 شخصًا

فريق بحث لضبط المتهم بالتحرش بفتاة في الدقي

حزب الله يستهدف مقر قيادة الموساد الإسرائيلي بصاروخ باليستي

خبير اقتصادي يكشف تأثير تحريك أسعار الصرف على القطاع المصرفي في وقت الأزمات

ضد مجهول، نيازي مصطفى وميمي شكيب وعمر خورشيد، أبرز ضحايا جرائم القتل الغامضة في الوسط الفني.. وخبراء يوضحون أسباب حفظ التحقيق

منوعات

المزيد

اكتشاف نوع جديد من أسماك القرش الشبح، فما القصة؟

التنفيذ في ديسمبر، أمريكا تعفي القطريين من التأشيرة.. والدوحة تعلق

تونس تقرر حبس 30 شابا من دول جنوب الصحراء بتهمة الاتجار بالبشر

قرار جديد من الكويت بشأن منح وسحب الجنسية

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيلو العدس، أسعار العدس اليوم الأربعاء 25-9-2024 في الأسواق

سعر زجاجة الزيت، أسعار الزيت اليوم الأربعاء 25- 09- 2024 في الأسواق

تعرف على أسعار النحاس اليوم الثلاثاء 24 سبتمبر 2024 بالسوق المحلية

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

غزة وأوكرانيا والسودان أبرزها.. ملفات الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 25-9- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 25-9- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 25-9- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية