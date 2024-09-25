الأربعاء 25 سبتمبر 2024
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أخبار مصر

هل تستهدف الدولة إنشاء محطات جديدة لتحلية مياه البحر؟ الحكومة ترد

رئيس الوزراء الدكتور
رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، فيتو
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قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء حرص على الالتقاء بالسفراء للحديث عن أولويات الدولة المصرية خلال الفترة الراهنة، وما تقوم به من جهود لتحقيق التنمية في كافة المجالات، ودور البعثات المصرية في جذب الاستثمارات الأجنبية، وزيادة الصادرات المصرية إلى الخارج. 

وتابع "الحمصاني"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على قناة "ten"، أن "مدبولي" عقد اجتماعًا لمتابعة جهود إنشاء محطات جديدة لتحلية مياه البحر، وهذا في إطار الخطة الرقمية للموارد المائية والري، والخطط الإستراتيجية لوزارة الإسكان 2050.

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وأشار إلى أن هذا الاجتماع هدفه توفير المياه لكافة المشروعات القومية، والخطط التنموية سواء المجتمعات العمرانية، أو مشروعات وزارة الإسكان أو وزارة الزراعة. 

 

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