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رياضة

موعد مباراة الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي والقنوات الناقلة

الأهلي والزمالك،
الأهلي والزمالك، فيتو

يستعد الأهلي لمواجهة الزمالك في التاسعة مساء الجمعة المقبل بتوقيت القاهرة، على ملعب المملكة آرينا بالمملكة العربية السعودية، على لقب كأس السوبر الإفريقي.

 

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي

 تنقل بي إن سبورت المفتوحة مباراة السوبر الأفريقى بين الأهلي والزمالك بتعليق المعلق الرياضي الشهير عصام الشوالي، بينما ستنقل إم بي سي مصر المباراة بتعليق الثنائي مدحت شلبي وفارس عوض، كما ستنقل المباراة قناة أبو ظبي الرياضية المفتوحة.

 

واحتفى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” بمواجهة الأهلي والزمالك في كأس السوبر الإفريقي، حيث من المقرر أن يلتقي الفريقان يوم الجمعة المقبل على ملعب المملكة أرينا بالمملكة العربية السعودية. 


وكتبت صفحة الكاف الرسمية علي فيسبوك: “بعد ثلاثة عقود، تجددت هذه المواجهة، في 27 سبتمبر، سيتواجه النادي الأهلي والزمالك في كأس السوبر الإفريقي بالرياض”. 

ويقصد الكاف بتجدد المواجهة بين الفريقين بمباراة السوبر الإفريقي اللقاء الذي جمع الأهلي والزمالك من قبل في البطولة ذاتها في نسخة 1994، والذي توجه بها الفارس الأبيض بهدف أيمن منصور.  

 

ملامح قائمة الأحمر لمواجهة الزمالك

 وكشف مصدر داخل النادي الأهلي أن مارسيل كولر المدير الفني للفريق استقر علي ملامح قائمة الأحمر لمواجهة الزمالك يوم الجمعة المقبل في إطار كأس السوبر الإفريقي.

وقال المصدر: إن المدرب السويسري قرر اصطحاب 20 لاعبا ضمن قائمة الفريق لخوض مباراة السوبر الإفريقي أمام غريمه التقليدي نادي الزمالك.

وجاء الـ 20 لاعب الذي استقر كولر علي ضمهم لقائمة مباراة السوبر الإفريقي كالتالي: 

في حراسة المرمى: محمد الشناوي، شوبير.

خط الدفاع: عمر كمال عبد الواحد، رامي ربيعة، أشرف داري،ياسر إبراهيم، يحيى عطية الله، محمد هاني.

خط الوسط: أكرم توفيق، مروان عطية، إمام عاشور، أحمد نبيل كوكا، السولية، أفشة، طاهر محمد طاهر، بيرسي تاو، رضا سليم، حسين الشحات. 

خط الهجوم: وسام أبو علي، كهربا.

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