فوز الزمالك بالسوبر سيكون مفاجأة كروية والجوهري سبب تتويج الأبيض في 94

السوبر الإفريقي، أكد محمد عبد الجليل نجم الأهلي السابق، أن مواجهة السوبر الإفريقي سنة 1994 بين القطبين كانت المؤشرات وقتها لصالح الأهلي خصوصًا أن الفريق فاز قبلها بشهر بثلاثية نظيفة، مشيرًا إلى أن الزمالك وقتها بقيادة الجوهري نجح في خطف المباراة، عقب تسلمه المهمة بعد الخسارة بثلاثية، والأبيض لم يكن مصدقًا أنه يستطيع الفوز بتلك البطولة.

فوز الزمالك بالسوبر سيكون مفاجأة كروية

وقال عبدالجليل عبر برنامج بوكس تو بوكس على قناة ETC الفضائية: "الزمالك لو فاز ستكون مفاجأة (كروية) في ظل المستويات حاليًا بين الفريقين، ولو مر نصف ساعة بدون تسجيل أهداف من جانب لاعبي الأهلي، المباراة لن تكون سهلة على كولر ورفاقه".

تركيز الجوهري وراء فوز الزمالك بسوبر 94 بجوهانسبرج

وأضاف: "الزمالك كان يضم لاعبين دوليين في كأس السوبر الإفريقي 94، رغم قوة الأهلي في تلك المواجهة، وكنت وقتها من أبرز اللاعبين وفي فورمة عالية، وكسبنا الدوري وكأس مصر، وطلعت منصور مدافع الزمالك هو المكلف بمراقبتي، وفي غرفة ملابس الأهلي كان هناك ثقة كبيرة لدينا، وعلى الناحية الآخرى كان الجوهري في حالة تركيز وقام بتجميع لاعبي الأبيض، والمباراة كانت سيئة فنيًّا بين الفريقين، يوسف كان يستحق الطرد، بينما تم تجاهل طرد إيمانويل".

أيمن منصور، فيتو

شوبير خاص سوبر 94 وهو مصاب

وأكمل: “سألت أيمن منصور بعد 20 سنة من تلك المباراة، عن تسديدة الهدف لأنها لم تكن متوقعة وكان سيمررها لـ ايمانويل ولكن تراجع المدافعين وقتها ساهم في منحه حرية التسديد من الخارج، واحمد شوبير كان يعاني من إصابة في العضلة الخلفية قبلها بيومين، لكنه لعب المباراة بشكل جيد، ولكن بعد الهدف قال انه مش قادر يكمل”.

الأهلي الأقرب لحسم السوبر الإفريقي

وزاد: "الأهلي الأقرب للفوز لعدة عوامل وهي مستوى الأداء والتباين بين الفريقين، وكذلك التجانس بين اللاعبين في الفريق الأحمر، وشاهدنا يحيى عطية الله بعدما انسجم سريعًا، والأهلي لديه سرعة في الأداء، وكولر يسعى دائما للتسجيل في أول نصف ساعة".

وأتم: "هناك لاعبين كبار تظهر في لقاءات الأهلي والزمالك، وسيف الجزيري يتألق دائمًا في مواجهات القمة، لكن مصطفى شلبي لا يقدم المستوى المطلوب في لقاءات الأهلي مؤخرًا".