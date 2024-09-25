بعد اختفائه 25 يوما، العثور على رفات جثة شاب داخل بالوعة صرف صحي بالأقصر

عثر الأهالي بقرية الدير بمركز إسنا جنوب محافظة الأقصر، على رفات جثة لشاب في حالة تحلل كامل داخل بيارة صرف صحي تحت الإنشاء، وذلك بعد اختفائه 25 يومًا في ظروف غامضة.

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر إخطارًا من غرفة العمليات بمديرية الأمن يفيد بورود بلاغًا للنجدة بالعثور على رفات لجثة في بيارة صرف صحي تحت الإنشاء، وتبين إنها لشاب يدعى «ر.ا» 35 عامًا.

ودلت المعلومات الأولية أنه الشاب قد اختفى قبل 25 يومًا في ظروف غامضة، وظهر رفات جسده داخل بالوعة صرف صحي تحت الإنشاء بناحية الدير بدائرة إسنا، وقد تم التعرف عليه بواسطة المتعلقات الشخصية التي وجدت معه بواسطة أهليته.

جرى نقل رفات الجثة إلى مشرحة مستشفى طيبة التخصصي التابعة لهيئة الرعاية الصحية بالأقصر وتم انتداب الطبيب الشرعي للتصريح بالدفن عقب التأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه.

وتواصل وحدة مباحث إسنا بمديرية أمن الأقصر جهودها لكشف ملابسات الواقعة، تم تحرير محضر بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بإشراف من المحامي العام لنيابات الأقصر.