الثلاثاء 24 سبتمبر 2024
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محافظات

تشكيل عصابي مسلح يستولي على مبلغ مالي وهواتف في الأقصر

قوات الأمن، فيتو
قوات الأمن، فيتو

تبلغ لمركز شرطة القرنة بالبر الغربي لمحافظة الأقصر بقيام تشكيل عصابي مكون من 5 أفراد قاموا بالاستيلاء على مبلغ مالي وهواتف ذكية تحت تهديد السلاح الناري والشوم بعد أن أوهموا 3 أشخاص من أسيوط ببيع سيارة مستعملة عبر الفيسبوك.

التفاصيل 


تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر إخطارا من غرفة العمليات بمديرية الأمن، يفيد بورود بلاغًا  بتقدم 3 أشخاص الأول يدعى «ا.ص.م»، والثاني يدعى «س.ف.ح»، والثالث يدعى «م.ب.ع» من محافظة أسيوط  ببلاغ بقيام 5 أشخاص باستدراجهم لمنطقة قمولا بدائرة مركز القرنة غرب والاستيلاء على مبلغ مالي كان بحوزتهم بقيمة 102 ألف جنيه، و3 هواتف محمولة بالإكراه.

تهديد بالسلاح الناري

ودلت المعلومات التي حررت بالمحضر أنهم تعرفوا على أحد الأشخاص من الأقصر عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قام باستعراض سيارتين للبيع، إذ تواصلوا معه للشراء، وفور وصولهم الأقصر كان بانتظارهم أحد المراكب النيلية للعبور بهم لغرب الأقصر حيث كان بانتظارهم شخص بدراجة نارية، أقلهم لطريق مزق ترابي بناحية الملاح،  وعقب ذلك تفاجئوا أنهم محاصرون وسط تشكيل عصابي مسلح للاستيلاء على أموالهم.

جهود أمنية مكثفة 


وتكثف مباحث مركز شرطة القرنة غرب الأقصر التحريات للوصول إلى مرتكبي الواقعة وضبطهم، تم تحرير محضر بالواقعة حمل رقم 5709 لسنة 2024 إداري القرنة.

 

 

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