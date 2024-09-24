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رياضة

كأس الرابطة الإنجليزية، تشيلسي يفوز على بارو بخماسية نظيفة

تشيلسي، فيتو
تشيلسي، فيتو

فاز فريق تشيلسي على نظيره فريق بارو، الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية الإنجليزي بنتيجة 5-0 في المباراة التي جمعتهما على ملعب ستامفورد بريدج، ضمن مباريات الدور الثالث في بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية "كأس كاراباو". 

سجل خماسية تشيلسي كل من كريستوفر نكونكو في الدقائق 8 و15 و75، واللاعب بول فرمان بالخطأ في مرماه في الدقيقة 28، وبيدرو نيتو في الدقيقة 48.

 

تشكيل تشيلسي أمام بارو

وبدأ تشيلسي المباراة كالتالي:

في حراسة المرمى: جورجينسين.

في خط الدفاع: جوستو، بدياشيلي، ديساسي، فيجا.

في خط الوسط: نيتو، مويسيس كايسيدو، جواو فيليكس، ديوسبري هال.

في خط الهجوم: مودريك، نكونكو.

وعلى صعيد البريمرليج فاز فريق تشيلسي على نظيره وست هام يونايتد بثلاثية دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة الخامسة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز. 

 

أهداف مباراة تشيلسي ووست هام

وأحرز ثلاثية تشيلسي كل من تشيلسي  نيكولاس جاكسون  في الدقيقتين 3 و17، وبالمير في الدقيقة 47.

تشكيل تشيلسي ووست هام 

وجاء تشكيل  تشيلسي الذي بدأ المباراة كالتالي:"

في حراسة المرمى: روبيرتو سانشيز.

في خط الدفاع: توسين أدارابيويو – ويسلي فوفانا – ليفي كولويل – مارك كوكوريا.

في خط الوسط: مويسيس كايسيدو – إنزو فيرنانديز – كول بالمر.

في خط الهجوم: نوني مادويكي – نيكولاس جاكسون – جادون سانشو.

بهذه النتيجة يحتل تشيلسي المركز الثاني مؤقتًا في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 10 نقاط، بينما يحتل وست هام المركز الـ 14 برصيد 4 نقاط.

 

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