كأس الرابطة الإنجليزية، مانشستر سيتي يتقدم على واتفورد بهدفين بالشوط الأول
تقدم مانشستر سيتي على ضيفه واتفورد، بهدفين دون رد بالشوط الأول من مباراة الفريقين في الدور الثالث من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية.
وسجل ثنائية السيتي كل من دوكو ونونيز خلال أحداث الشوط الأول,
وقرر المدرب الإسباني لمانشستر سيتي بيب جوارديولا إراحة عدد من نجومه بعد المباراة المثيرة التي خاضها الفريق ضد آرسنال قبل يومين، في الدوري الإنجليزي.
تشكيل مانشستر سيتي
حراسة المرمى: أورتيجا
الدفاع: ووكر، ستونز، برايثوايت، لويس
الوسط: أوريلي، نونيز، مكاتي
الهجوم: دوكو، فودين، جريليش
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