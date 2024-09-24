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رياضة

ريال مدريد يتقدم على ألافيس بهدفين في الشوط الأول

ريال مدريد
ريال مدريد

الدوري الإسباني، يتقدم ريال مدريد على نظيره ديبورتيفو ألافيس، بهدفين دون رد في الشوط الأول مساء اليوم الثلاثاء، في الجولة السابعة من الليجا على ملعب "سانتياجو برنابيو".

وسجل لوكاس فاسكيز هدف للنادي الملكي مع الدقيقة الأولى مع عمر اللقاء ثم سجل كيليان مبابي ثاني الأهداف بالدقيقة 43

تشكيل ريال مدريد أمام ألافيس في الدوري الإسباني

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: فاسكيز، ميليتاو، أنطونيو روديجر، ميندي.

خط الوسط: بيلينجهام، تشواميني، فالفيردي.

خط الهجوم: رودريجو، كيليان مبابي، فينيسيوس جونيور.

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ويمتلك ريال مدريد حاليًا 14 نقطة في المركز الثاني، بفارق 4 نقاط عن برشلونة صاحب الصدارة والعلامة الكاملة

في حين أن ديبورتيفو ألافيس لديه 10 نقاط، حيث يحتل حاليًا المركز السابع في جدول الدوري الإسباني.

ويسعى ريال مدريد لتحقيق الفوز، من أجل ملاحقة غريمه برشلونة المتصدر بالعلامة الكاملة بـ18 نقطة.

تاريخ مواجهات ريال مدريد وديبورتيفو ألافيس

 والتقى ريال مدريد نظيره ديبورتيفو ألافيس في 38 مباراة بالدوري الإسباني، فاز خلالها الريال في 31 لقاء، وخسر 5 وتعادل الفريقان في مواجهتين.

ونجح ريال مدريد في تسجيل 100 هدف بشباك ألافيس، بينما الأخير أحرز 26 هدفًا بمرمى المرينجي، ويعتبر كريم بنزيما هو الهداف التاريخي للقاءات الفريقين بالدوري برصيد 9 أهداف.

جدير بالذكر أن ريال مدريد لم يخسر أو يتعادل مع ألافيس في الدوري بآخر 5 مباريات، ولم تستقبل شباكه سوى هدفين.

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