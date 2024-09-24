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رياضة

مبابي وفينيسيوس في هجوم ريال مدريد ضد ألافيس بالدوري الإسباني

ريال مدريد، فيتو
ريال مدريد، فيتو

الدوري الإسباني، يستعد ريال مدريد لمواجهة نظيره ديبورتيفو ألافيس، مساء اليوم الثلاثاء، في الجولة السابعة من الليجا على ملعب "سانتياجو برنابيو".

تشكيل ريال مدريد أمام ألافيس في الدوري الإسباني

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: فاسكيز، ميليتاو، أنطونيو روديجر، ميندي.

خط الوسط: بيلينجهام، تشواميني، فالفيردي.

خط الهجوم: رودريجو، كيليان مبابي، فينيسيوس جونيور.

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موعد مباراة ريال مدريد وألافيس اليوم في الدوري الإسباني

تنطلق مباراة ريال مدريد وألافيس اليوم في الدوري الإسباني في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد وألافيس في الدوري الإسباني

تذاع مباراة ريال مدريد وألافيس عبر قناة beIN Sports HD 1.

ويمتلك ريال مدريد حاليًا 14 نقطة في المركز الثاني، بفارق 4 نقاط عن برشلونة صاحب الصدارة والعلامة الكاملة

في حين أن ديبورتيفو ألافيس لديه 10 نقاط، حيث يحتل حاليًا المركز السابع في جدول الدوري الإسباني.

ويسعى ريال مدريد لتحقيق الفوز، من أجل ملاحقة غريمه برشلونة المتصدر بالعلامة الكاملة بـ18 نقطة.

تاريخ مواجهات ريال مدريد وديبورتيفو ألافيس

 والتقى ريال مدريد نظيره ديبورتيفو ألافيس في 38 مباراة بالدوري الإسباني، فاز خلالها الريال في 31 لقاء، وخسر 5 وتعادل الفريقان في مواجهتين.

ونجح ريال مدريد في تسجيل 100 هدف بشباك ألافيس، بينما الأخير أحرز 26 هدفًا بمرمى المرينجي، ويعتبر كريم بنزيما هو الهداف التاريخي للقاءات الفريقين بالدوري برصيد 9 أهداف.

جدير بالذكر أن ريال مدريد لم يخسر أو يتعادل مع ألافيس في الدوري بآخر 5 مباريات، ولم تستقبل شباكه سوى هدفين.

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