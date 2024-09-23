قبل خوض مباراته الـ 300 مع ريال مدريد، أنشيلوتي يرد على أنباء رحيله للدوري السعودي

تحدث الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب فريق ريال مدريد، عن إمكانية تركه للفريق الملكي، والرحيل إلى أحد أندية المملكة العربية السعودية أو غيرها، مع اقتراب فترة ولايته مع العملاق الإسباني من نهايتها.

وكان الإعلامي رامون ألفاريز، أكد أن المدرب الإيطالي تلقى عرضًا ضخمًا من نادٍ سعودي لم يُذكر اسمه، مما أثار تكهنات حول مستقبله.

وقال أنشيلوتي إنه لا يعتزم الاعتزال، بينما يستعد لخوض مباراته 300 مع ريال مدريد في مواجهة ألافيس في الدوري الإسباني غدا الثلاثاء.

رد أنشيلوتي على العروض السعودية

المدرب الإيطالي (65 عاما) أكد أنه يفضل البقاء في العاصمة الإسبانية لعدة سنوات مقبلة، وذلك بعد عام كامل دون هزيمة في الدوري وموسم مميز (2023-2024) قاد خلاله ريال مدريد للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا والدوري المحلي.

وقال أنشيلوتي، الذي يقضي فترته الثانية في ريال مدريد، في مؤتمر صحفي قبل مباراة الغد: "لا أفكر في مستقبلي إطلاقا، أعشق مهنتي.. كنت محظوظا بما يكفي لتدريب أندية عظيمة، غدا ستكون مباراتي 300 مع أفضل ناد في العالم، إنه أمر مميز أن أجلس على مقاعد البدلاء مع هذا الفريق في 300 مباراة، إنها ليست معجزة تماما، لكنها تكاد تكون كذلك".

وأضاف: "بالتأكيد لا يمكن مقارنة تعبي بتعب اللاعبين. يوجد ضغط ومسؤولية، لكنني أحب ذلك.. حاليا لا أرى أن فترتي انتهت، وأود البقاء هنا عدة سنوات مقبلة".

أرقام ريال مدريد

وخسر ريال مدريد مرتين فقط الموسم الماضي، وكان ذلك أمام غريمه المحلي أتلتيكو مدريد، إذ خسر 3-1 في الدوري في 24 سبتمبر 2023 و4-2 في الوقت الإضافي لمباراة دور 16 بكأس ملك إسبانيا في يناير كانون الثاني الماضي.

وخاض فريق المدرب أنشيلوتي حتى الآن 38 مباراة متتالية دون هزيمة في الدوري، ليقترب من الرقم القياسي المسجل باسم برشلونة، الذي خاض 43 مباراة متتالية دون هزيمة في الفترة من أبريل نيسان 2017 إلى مايو أيار 2018.

وأشاد المدرب بصمود ومرونة لاعبيه، إذ نجحوا على نحو متكرر في تحقيق نتائج طيبة في المباريات، رغم إصابة عدد من لاعبي الفريق الأساسيين في بعض الأحيان.

وقال أنشيلوتي: "بعض الأرقام القياسية تتعلق بالفوز وبعضها الآخر يتعلق بعدم الهزيمة. حققنا سجلا رائعا وهذا يعني الكثير من النجاح؛ لأن التعادلات غالبا ما تساعدك كثيرا".

وأضاف: "أعتقد أنه في كرة القدم، إذا لم تتمكن من الفوز، فعلى الأقل لا تخسر. في بعض الأحيان يمنحك التعادل شعورا أفضل من الهزيمة. الهزيمة تمنحك خيارات للتطور، هذا صحيح. لكن النجاح في دوري أبطال أوروبا تحقق بسبب ترابطنا والطريقة التي نلعب بها".

وتابع: "استغرق الأمر منا بعض الوقت لتحقيق ثبات المستوى في مطلع الموسم لكننا سنجده، لأن الحالة الذهنية للاعبين جيدة للغاية".

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 14 نقطة متأخرا بفارق أربع نقاط عن برشلونة المتصدر.