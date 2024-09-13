جوميز يعقد جلسة مع خماسي الزمالك قبل مواجهة الشرطة الكيني

حرص البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على عقد جلسة خاصة مع الخماسي عمر جابر وأحمد مصطفى "زيزو" وعبد الله السعيد ومصطفى شلبي وسيف الدين الجزيري، عقب انتهاء مران الفريق الذي أقيم عصر اليوم الجمعة على ملعب نيايو الوطني، استعدادًا للقاء الشرطة الكيني المقرر له غدًا السبت في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ومنح المدير الفني اللاعبين بعض لتعليمات الفنية، استعدادًا لمواجهة الشرطة الكيني المرتقبة.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة الشرطة الكيني غدا السبت، على ملعب نيايو الوطني في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

موعد مباراة الزمالك والشرطة الكيني

وتنطلق مباراة الزمالك والشرطة الكيني غدا السبت بالعاصمة الكينية نيروبي، في تمام الساعة 3 عصرا بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والشرطة الكيني

ومن المقرر أن تنقل مباراة الزمالك والشرطة الكيني عبر شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية الناقل الحصري للمباراة.

ويترأس أحمد خالد حسانين عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، بعثة الفريق الأبيض في كينيا.