يتساقط من السماء، حزب الله يحذر من باركود خطير

قال المكتب الإعلامي لحزب الله اللبناني، اليوم الثلاثاء، إن "إسرائيل تسقط منشورات عليها باركود وصفه بـ"الخطير جدا"، على مناطق سهل البقاع في شرق لبنان".

وحذر الحزب، من أن "مسح هذا الباركود بالهاتف سيؤدي إلى سحب كل المعلومات من أي جهاز".

هذا ولم يصدر تعليق على الفور من جانب الجيش الإسرائيلي.

وبدأت إسرائيل تنفيذ هجمات جوية ضد لبنان لليوم الثاني على التوالي، وقالت إنها تستهدف مواقع تزعم أن "حزب الله" اللبناني يستخدمها لتخزين أسلحته.

وأطلقت إسرائيل اسم "سهام الشمال" على العمليات الجوية التي تنفذها على لبنان ونتج عنها سقوط نحو 558 شخصا بينهم 50 طفلا و94 امرأة، و1835 جريحا.

وتسبب ذلك في حركة نزوح من جنوب لبنان إلى بيروت والمناطق الشمالية جراء القصف الإسرائيلي العنيف، حسب فيديو متداول.

وفي المقابل، أعلن "حزب الله"، اليوم الثلاثاء، شن عدة ضربات، استهدف خلالها مطارات وقواعد عسكرية إسرائيلية، في ظل التصعيد العسكري مع الجيش الإسرائيلي.