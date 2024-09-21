السبت 21 سبتمبر 2024
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خارج الحدود

إيران: الكيان الصهيوني وصل إلى طريق مسدود ويحاول جر المنطقة إلى المستنقع

جالانت ونتنياهو،
جالانت ونتنياهو، فيتو

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم السبت، إن الكيان الصهيوني وصل إلى طريق مسدود ويحاول جر المنطقة إلى المستنقع الذي هو عالق فيه.

 

الكيان الصهيوني محبط وفاقد للأمل

وتابع وزير الخارجية الإيراني: "الهجمات على ‎لبنان واغتيال إبراهيم عقيل هي محاولات من جانب كيان محبط وفاقد للأمل.. والاحتلال الإسرائيلي لن يحقق أهدافه وسيحاسب على جرائمه".

 

وأضاف وزير الخارجية الإيراني: ‎إسرائيل تسعى لدفع المنطقة نحو ظروف خطره للغاية تشكل تهديدا للمجتمع الدولي بأسره.

 

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وزير الخارجية الإيراني الكيان الصهيونى الاحتلال الإسرائيلي إسرائيل

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