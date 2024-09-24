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رياضة

التشكيل الأقرب للزمالك أمام الأهلي في السوبر الإفريقي

الزمالك،فيتو
الزمالك،فيتو

السوبر الإفريقي، يستعد فريق الزمالك لمواجهة الأهلي مساء يوم الجمعة المقبل الموافق 27 سبتمبر الجاري  في كأس السوبر الإفريقي على ملعب المملكة آرينا بالمملكة العربية السعودية. 

وفي السطور التالية نعرض تشكيل الزمالك الأقرب لمواجهة الأهلي في السوبر الإفريقي 

تشكيل الزمالك المتوقع أمام الأهلي 

ومن المتوقع أن يبدأ الزمالك أمام الأهلي كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد صبحي 

في خط الدفاع: عمر جابر، حمزة المثلوثي، حسام عبد المجيد، محمد حمدي. 

في خط الوسط: نبيل عماد دونجا، عبد الله السعيد، ناصر ماهر. 

في خط الهجوم: أحمد سيد زيزو، مصطفى شلبي، سيف الدين الجزيري. 
 

قائمة الزمالك أمام الأهلي 

وجاءت قائمة الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي  - محمد عواد – محمود الشناوي.

خط الدفاع: عمر جابر – حمزة المثلوثي – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – مصطفى الزناري – أحمد محمود – محمد حمدي – محمود بنتايك.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – زياد كمال – محمد شحاته– محمد السيد - عبد الله السعيد – ناصر ماهر – محمود عبد الرازق "شيكابالا" – مصطفى شلبي – أحمد مصطفى "زيزو" – كونراد ميشالاك.

خط الهجوم: سيف الجزيري - عمر فرج - حسام أشرف- ناصر منسي.

ويتواجد محمود حمدي "الونش" في القائمة المسافرة إلى السعودية لمواصلة برنامجه التأهيلي مع الفريق ومساندة زملائه في اللقاء.

ويترأس حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك بعثة الفريق الأول لكرة القدم التي ستسافر إلى السعودية غدًا الثلاثاء، استعدادًا لخوض مباراة السوبر الإفريقي أمام الأهلي.

 

غيابات الزمالك أمام الأهلي 

ويغيب عن الزمالك كل من: سامسون أكينيولا ومحمد عاطف وأحمد فتوح وأحمد مجدي وسيد عبد الله "نيمار" وسيدي ندياي وعمر عبد العزيز وأحمد عبد الرحيم "إيشو" وحسن أبو المعاطي  وأحمد حمدي ومحمد عبد الشافي للإصابة. 

 

القيمة السوقية للأهلي والزمالك

تبلغ القيمة السوقية للنادي الأهلي 28.40 مليون يورو وأغلى لاعب في قائمة الفريق هو إمام عاشور بقيمة 2.5 مليون يورو ويأتي خلفه يحيى عطية الله ورضا سليم بنفس القيمة 2.2 مليون يورو.

فيما تبلغ القيمة السوقية لنادي الزمالك 18.80 مليون يورو وأغلى لاعب هو أحمد سيد زيزو بقيمة 4.5 مليون يورو ويأتي خلفه عمر فرج بقيمة 1.2 مليون يورو، وفي المركز الثالث البولندي كونراد ميشالاك ونبيل عماد دونجا بقيمة مليون يورو.

 

موعد مباراة الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلى فى التاسعة مساء يوم الجمعة المقبل بتوقيت القاهرة، على ملعب المملكة آرينا بالمملكة العربية السعودية، على لقب كأس السوبر الإفريقى.

 

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي

 تنقل بي إن سبورت المفتوحة مباراة السوبر الأفريقى بين الأهلى والزمالك بتعليق المعلق الرياضي الشهير عصام الشوالي، بينما ستنقل إم بي سي مصر المباراة بتعليق الثنائي مدحت شلبي وفارس عوض، كما ستنقل المباراة قناة أبوظبي الرياضية المفتوحة.

 

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